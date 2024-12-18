Холодець з курки без желатину: скільки та як його варити

Як зварити холодець з курки без желатину.
Холодець готують на основі м’ясного бульйону, що застигає завдяки додаванню желатину, агар-агару або природного колагену, який виділяється під час варіння.
Розповідаємо, як приготувати холодець з куриці без желатину, щоб він був смачним і застиг.
Як варити холодець з курки без желатину: покроковий рецепт
Для приготування знадобляться:
- курка домашня і ніжки курячі домашні – 3,5 кг
- цибуля – 250 г
- морква – 250 г
- часник – 1 гол.
- лавровий лист, корінь селери, петрушки – за смаком
- сіль – 4 ч. л.
Як приготувати холодець
- Перед варінням ретельно промийте курячі частини. Якщо використовуєте лапки, обов’язково очистьте їх від шкіри.
- Покладіть курку до великої каструлі та залийте холодною водою (2–3 літри). Важливо залишити м'ясо на чотири години або навіть на ніч.
- Після цього злийте воду, знову залийте чистою водою так, щоб вона лише трохи покривала курку, і поставте на вогонь.
- Доведіть до кипіння на середньому вогні. Зніміть піну, щоб бульйон залишався прозорим. Зменште вогонь до мінімуму і додайте очищені овочі (моркву, цибулю, селеру) та спеції.
- Варіть на повільному вогні 4 години. Час варіння залежить від кількості м’яса й води, але чим довше вариться бульйон, тим краще виділяється колаген.
- Після варіння виключіть вогонь і залиште бульйон на 30–40 хвилин.
- Готовий бульйон процідіть через сито або марлю, щоб видалити залишки м’яса та овочів.
- Курку вийміть, відокремте м'ясо від кісток. Розкладіть до глибоких форм шматочки курки та нарізану варену моркву. Можна додати зубки часнику або зелень для прикрашання.
- Залийте форми процідженим бульйоном.
- Поставте холодець до холодильника на 6–8 годин, щоб він добре застиг.
Скільки варити холодець з курки
З курки холодець потрібно варити близько 4 годин. Зазначимо, що для курячого холодцю краще брати півня або ж додати його курки, інакше холодець може погано застигнути.
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