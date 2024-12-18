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Холодець з курки без желатину: скільки та як його варити

Час приготування
4 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
306
Час на прочитання
2 хв
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Холодець з курки без желатину: скільки та як його варити

Як зварити холодець без желатину

Як зварити холодець з курки без желатину.

Холодець готують на основі м’ясного бульйону, що застигає завдяки додаванню желатину, агар-агару або природного колагену, який виділяється під час варіння.

Розповідаємо, як приготувати холодець з куриці без желатину, щоб він був смачним і застиг.

Як варити холодець з курки без желатину: покроковий рецепт

Для приготування знадобляться:

  • курка домашня і ніжки курячі домашні – 3,5 кг
  • цибуля – 250 г
  • морква – 250 г
  • часник – 1 гол.
  • лавровий лист, корінь селери, петрушки – за смаком
  • сіль – 4 ч. л.

 Як приготувати холодець

  • Перед варінням ретельно промийте курячі частини. Якщо використовуєте лапки, обов’язково очистьте їх від шкіри.
  • Покладіть курку до великої каструлі та залийте холодною водою (2–3 літри). Важливо залишити м'ясо на чотири години або навіть на ніч.
  • Після цього злийте воду, знову залийте чистою водою так, щоб вона лише трохи покривала курку, і поставте на вогонь.
  • Доведіть до кипіння на середньому вогні. Зніміть піну, щоб бульйон залишався прозорим. Зменште вогонь до мінімуму і додайте очищені овочі (моркву, цибулю, селеру) та спеції.
  • Варіть на повільному вогні 4 години. Час варіння залежить від кількості м’яса й води, але чим довше вариться бульйон, тим краще виділяється колаген.
  • Після варіння виключіть вогонь і залиште бульйон на 30–40 хвилин.
  • Готовий бульйон процідіть через сито або марлю, щоб видалити залишки м’яса та овочів.
  • Курку вийміть, відокремте м'ясо від кісток. Розкладіть до глибоких форм шматочки курки та нарізану варену моркву. Можна додати зубки часнику або зелень для прикрашання.
  • Залийте форми процідженим бульйоном.
  • Поставте холодець до холодильника на 6–8 годин, щоб він добре застиг.

Скільки варити холодець з курки

З курки холодець потрібно варити близько 4 годин. Зазначимо, що для курячого холодцю краще брати півня або ж додати його курки, інакше холодець може погано застигнути.

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