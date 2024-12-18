Холодець з курки без желатину: скільки та як його варити

Як зварити холодець з курки без желатину.

Холодець готують на основі м’ясного бульйону, що застигає завдяки додаванню желатину, агар-агару або природного колагену, який виділяється під час варіння.

Розповідаємо, як приготувати холодець з куриці без желатину, щоб він був смачним і застиг.

Як варити холодець з курки без желатину: покроковий рецепт

Для приготування знадобляться:

курка домашня і ніжки курячі домашні – 3,5 кг

цибуля – 250 г

морква – 250 г

часник – 1 гол.

лавровий лист, корінь селери, петрушки – за смаком

сіль – 4 ч. л.

Як приготувати холодець

Перед варінням ретельно промийте курячі частини. Якщо використовуєте лапки, обов’язково очистьте їх від шкіри.

Покладіть курку до великої каструлі та залийте холодною водою (2–3 літри). Важливо залишити м'ясо на чотири години або навіть на ніч.

Після цього злийте воду, знову залийте чистою водою так, щоб вона лише трохи покривала курку, і поставте на вогонь.

Доведіть до кипіння на середньому вогні. Зніміть піну, щоб бульйон залишався прозорим. Зменште вогонь до мінімуму і додайте очищені овочі (моркву, цибулю, селеру) та спеції.

Варіть на повільному вогні 4 години. Час варіння залежить від кількості м’яса й води, але чим довше вариться бульйон, тим краще виділяється колаген.

Час варіння залежить від кількості м’яса й води, але чим довше вариться бульйон, тим краще виділяється колаген. Після варіння виключіть вогонь і залиште бульйон на 30–40 хвилин.

Готовий бульйон процідіть через сито або марлю, щоб видалити залишки м’яса та овочів.

Курку вийміть, відокремте м'ясо від кісток. Розкладіть до глибоких форм шматочки курки та нарізану варену моркву. Можна додати зубки часнику або зелень для прикрашання.

Залийте форми процідженим бульйоном.

Поставте холодець до холодильника на 6–8 годин, щоб він добре застиг.

Скільки варити холодець з курки

З курки холодець потрібно варити близько 4 годин. Зазначимо, що для курячого холодцю краще брати півня або ж додати його курки, інакше холодець може погано застигнути.

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