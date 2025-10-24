ТСН у соціальних мережах

Другі страви
187
1 хв

Гречка та рис по-новому: бюджетна й неймовірно смачна вечеря для всієї сім’ї з 4 осіб

Не встигаєте після роботи приготувати вечерю? Маємо ідеальний рецепт: мінімум вашого часу — максимум смаку. Просто змішайте інгредієнти та відправте в духовку.

Тетяна Мележик
1 год. 20 хв.
207 ккал
Гречка, рис, м'ясо: вийшла смачна вечеря

Гречка, рис, м’ясо: вийшла смачна вечеря / © unsplash.com

Простий, економний і перевірений часом рецепт для всієї сім’ї. Гречка, рис, морква, цибуля та невеликий шматок м’яса — і ситна вечеря готова для чотирьох осіб. А поєднання рису та гречки відкриє новий смаковий досвід, який неодмінно вам сподобається. Рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.

Інгредієнти

рис
1 склянка
гречка
1 склянка
вершкове масло
30 г
часник
2 зубчики
цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
олія
за смаком
сіль, перець, улюблені спеції
за смаком
м’ясо
650 г
вода
4 склянки

Процес приготування:

  1. Ретельно промийте гречку та рис. Цибулю, моркву та часник дрібно наріжте або натріть на тертці й обсмажте на вершковому маслі до золотистої скоринки. Потім змішайте овочі з крупами, додайте сіль і перець і добре перемішайте.

  2. М’ясо наріжте невеликими шматочками або стейками, трохи відбийте і швидко обсмажте на олії з обох боків до рум’яної скоринки — всередині воно повинно залишитися напівсирим.

  3. У жаровню викладіть крупи з овочами, залийте чотирма склянками води та зверху розкладіть обсмажене м’ясо. Накрийте фольгою, зробіть кілька проколів для виходу пари і відправте в духовку на 40–45 хвилин за 180°С, поки крупи не стануть м’якими, а вода повністю не випарується.

Смачного!

