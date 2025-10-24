- Дата публікації
Гречка та рис по-новому: бюджетна й неймовірно смачна вечеря для всієї сім’ї з 4 осіб
Не встигаєте після роботи приготувати вечерю? Маємо ідеальний рецепт: мінімум вашого часу — максимум смаку. Просто змішайте інгредієнти та відправте в духовку.
Простий, економний і перевірений часом рецепт для всієї сім’ї. Гречка, рис, морква, цибуля та невеликий шматок м’яса — і ситна вечеря готова для чотирьох осіб. А поєднання рису та гречки відкриє новий смаковий досвід, який неодмінно вам сподобається. Рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.
Інгредієнти
- рис
- 1 склянка
- гречка
- 1 склянка
- вершкове масло
- 30 г
- часник
- 2 зубчики
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- олія
- за смаком
- сіль, перець, улюблені спеції
- за смаком
- м’ясо
- 650 г
- вода
- 4 склянки
Процес приготування:
Ретельно промийте гречку та рис. Цибулю, моркву та часник дрібно наріжте або натріть на тертці й обсмажте на вершковому маслі до золотистої скоринки. Потім змішайте овочі з крупами, додайте сіль і перець і добре перемішайте.
М’ясо наріжте невеликими шматочками або стейками, трохи відбийте і швидко обсмажте на олії з обох боків до рум’яної скоринки — всередині воно повинно залишитися напівсирим.
У жаровню викладіть крупи з овочами, залийте чотирма склянками води та зверху розкладіть обсмажене м’ясо. Накрийте фольгою, зробіть кілька проколів для виходу пари і відправте в духовку на 40–45 хвилин за 180°С, поки крупи не стануть м’якими, а вода повністю не випарується.
Смачного!