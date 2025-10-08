Грецька класика на вашій тарілці: ніжна мусака з баклажанами і фаршем

У підсумку ви отримуєте ніжну, ароматну та надзвичайно поживну страву, яка ідеально пасує як для буденної сімейної вечері, так і для святкового застілля.

Процес приготування:

Баклажани промийте та наріжте кружечками товщиною близько 1 см. Посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб вони трохи пустили сік.

Картоплю зваріть “в мундирі” до готовності. Цибулю очистіть і дрібно наріжте кубиком, а часник подрібніть ножем або через прес.

Помідори перекрутіть на м’ясорубці або натріть на великій тертці. На столовій ложці оливкової олії протушкуйте цибулю до прозорості, додайте фарш та ароматні трави. Обсмажуйте 4–5 хвилин, постійно помішуючи, потім додайте помідори, томатну пасту, сіль і перець. Тушкуйте під кришкою на мінімальному вогні близько 20 хвилин.

Баклажани обсмажте на оливковій олії з обох боків до золотистої скоринки. Картоплю очистіть і наріжте тонкими скибочками. Форму для запікання змастіть олією та викладіть першим шаром баклажани. Наступним шаром розподіліть фарш із томатами, вирівняйте його, а зверху викладіть картоплю.

Сир натріть на великій тертці. Яйця збийте з молоком, додайте сіль, перець і щіпку мускатного горіха. Отриманою сумішшю залийте овочі з фаршем і щедро присипте сиром.