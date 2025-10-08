- Дата публікації
Грецька класика на вашій тарілці: ніжна мусака з баклажанами і фаршем
Мусака — це легендарна грецька страва, що нагадує ситну запіканку. Соковиті шари запечених баклажанів поєднуються з ароматним м’ясним фаршем та свіжими овочами. Все це вкривають ніжним вершковим соусом, присипають золотистим сиром і запікають до ідеальної скоринки.
У підсумку ви отримуєте ніжну, ароматну та надзвичайно поживну страву, яка ідеально пасує як для буденної сімейної вечері, так і для святкового застілля.
Інгредієнти
- баклажани
- 1 кг
- картопля
- 800 г
- фарш (свинина і яловичина)
- 400 г
- помідори
- 400 г
- томатна паста
- 2 ст. ложки
- яйця
- 3 шт.
- молоко
- 125 мл
- моцарела
- 200 г
- мускатний горіх
- дрібка
- цибуля
- 200 г
- часник
- 2 зубчика
- перець
- пів чайної ложки
- сіль
- 1 ст. ложка
- оливкова олія
- 5 ст. ложок
- розмарин, шавлія, чебрець
- 1 ч. ложка
Процес приготування:
Баклажани промийте та наріжте кружечками товщиною близько 1 см. Посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб вони трохи пустили сік.
Картоплю зваріть “в мундирі” до готовності. Цибулю очистіть і дрібно наріжте кубиком, а часник подрібніть ножем або через прес.
Помідори перекрутіть на м’ясорубці або натріть на великій тертці. На столовій ложці оливкової олії протушкуйте цибулю до прозорості, додайте фарш та ароматні трави. Обсмажуйте 4–5 хвилин, постійно помішуючи, потім додайте помідори, томатну пасту, сіль і перець. Тушкуйте під кришкою на мінімальному вогні близько 20 хвилин.
Баклажани обсмажте на оливковій олії з обох боків до золотистої скоринки. Картоплю очистіть і наріжте тонкими скибочками. Форму для запікання змастіть олією та викладіть першим шаром баклажани. Наступним шаром розподіліть фарш із томатами, вирівняйте його, а зверху викладіть картоплю.
Сир натріть на великій тертці. Яйця збийте з молоком, додайте сіль, перець і щіпку мускатного горіха. Отриманою сумішшю залийте овочі з фаршем і щедро присипте сиром.
Запікайте в розігрітій до 200°С духовці 20–25 хвилин до рум’яної скоринки. Подавайте страву гарячою, одразу з духовки.
Смачного!