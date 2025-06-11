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Грецькі хотдоги: ідельна страва для літнього барбекю з маслинами та фетою
Якщо вам цікаво, що буде, якщо грецький салат перетворити на хотдоги, тоді спробуйте приготувати страву за цим рецептом.
Давайте приготуємо з вами смачні та соковиті хотдоги з сосискою, свіжими овочами, фетою та маслинами. Такий грецький варіант популярної страви неодмінно сподобається як літнє перекушування чи повноцінний обід.
Інгредієнти
- сосиски
- 4 шт.
- булочки для хотдогу
- 4 шт.
- томати
- 2 шт.
- огірки
- 3 шт.
- цибуля червона
- ¼ шт.
- сир фета
- 50 г
- солодкий перець
- 1 шт.
- маслини (оливки)
- 8 шт.
- оливкова олія
- 2 ст. ложки
- сушене орегано
- 1 ч. ложка
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
Промийте і ретельно висушіть всі овочі, наріжте їх невеликими шматочками. Червону цибулю краще розібрати на пір’я. Оливки рекомендовано розчавити долонями (за наявності кісточок, вийняти їх). Фету нарізати кубиками. Змішати всі овочі, приправити оливковою олією, додати сіль та перець.
Підсмажити на решітці (в духовці) сосиски до золотистої скоринки з усіх боків. Булочки розрізати уздовж. Викласти в кожну булочку спочатку сосиску, потім порцію салату з овочів, присипати орегано та фетою. Подавати до столу гарячими.
Смачного!