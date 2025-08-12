Як готувати броколі на сковороді: простий рецепт смачної страви

Броколі на сковороді

Броколі — надзвичайно корисний овоч, який ідеально підходить як для легкого сніданку, так і для поживної вечері. Приготована на сковороді, вона виходить ніжною всередині та злегка підсмаженою зовні, а в поєднанні з яйцями та сиром перетворюється на повноцінну та смачну страву. Приготування займає лише 15 хвилин, що робить цей рецепт ідеальним варіантом для тих, хто цінує свій час.

Що знадобиться, які інгредієнти

Капуста броколі — одна головка середнього розміру

Курячі яйця — 3 шт.

Твердий сир — 70 г

Сіль, чорний мелений перець, сушений часник — за смаком

Соняшникова олія — 1 ст. л.

Вершкове масло — 20 г

Як готувати броколі на сковороді

Капусту броколі добре промийте, розберіть на невеликі суцвіття та видаліть качан. У каструлі закип’ятіть воду, додайте трохи солі й перекладіть туди підготовлену броколі. Після повторного закипання проваріть її протягом трьох хвилин, а потім відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва вода. У глибокій мисці збийте три яйця. Додайте до них сіль, чорний мелений перець та сушений часник, орієнтуючись на свій смак. Ретельно перемішайте все до однорідності. Розігрійте сковороду. Додайте столову ложку соняшникової олії та 20 грамів вершкового масла. Коли масло розтопиться, викладіть броколі на сковороду. Зменште вогонь до рівня трохи нижче середнього. Перемішуючи, готуйте броколі приблизно три хвилини. Влийте на сковороду з броколі яєчну суміш. Знову все ретельно перемішайте та готуйте ще дві хвилини. Наприкінці додайте натертий на великій тертці твердий сир, ще раз перемішайте та зачекайте, поки сир трохи розплавиться.

Ваша поживна і смачна броколі готова! Ця страва чудово підходить як для сніданку, так і як легкий гарнір до основних страв або як самостійна легка вечеря.