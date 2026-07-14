Як просто і швидко пригоутвати хрумкі кабачки без смаження

Кабачки в духовці

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Якщо ви любите сезонні овочі, але намагаєтеся уникати смажених страв або стежите за своєю фігурою, цей рецепт стане для вас справжньою знахідкою. Ми пропонуємо приготувати неймовірно смачні та хрусткі кабачки, які запікаються в духовці без жодної краплі олії. Ця страва готується дуже швидко і зникає зі столу миттєво.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

Кабачки — 1 кг.

Панірування — 3 ст. л. кукурудзяного борошна (можна замінити звичайним) та 3 ст. л. панірувальних сухарів.

Сир — 150 г моцарели (або будь-якого сиру, що добре плавиться).

Спеції — паприка, сухий часник, коріандр, чорний перець та сіль — за смаком.

Для фірмового соусу:

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Сметана — 3 ст. л.

Свіжий огірок — 1 невеликий.

Свіжа зелень — кріп, петрушка.

Часник — 2 зубчики

Покроковий процес приготування

Кабачки наріжте зручними шматочками середнього розміру. Викладіть їх у звичайний харчовий пакет, додайте сіль, кукурудзяне борошно, панірувальні сухарі та улюблені спеції. Щільно зав’яжіть пакет і ретельно перемішайте вміст, щоб паніровка рівномірно вкрила кожен шматочок овоча. Перевага цього методу в тому, що вам не потрібно чекати, поки кабачки пустять сік — ми готуємо їх одразу.

Деко застеліть пергаментом. Викладіть кабачки в один ряд так, щоб між ними залишалося трохи вільного місця — це дозволить їм рівномірно підрум’янитися. Відправте деко в розігріту до 200°C духовку на 20–25 хвилин. Готовність можна перевірити шпажкою, кабачки мають стати м’якими всередині.

Коли кабачки стануть готовими, дістаньте їх і щедро посипте тертим сиром. Поверніть деко в духовку ще на 8–10 хвилин, поки сир не розплавиться і не перетвориться на апетитну рум’яну скоринку.

Поки кабачки запікаються, змішайте сметану з дрібно нарізаною зеленню, натертим на тертці свіжим огірком та вичавленим часником. Додайте трохи солі. Цей соус ідеально доповнює хрусткі овочі, надаючи їм свіжості.

Ця страва є чудовим вибором для дієтичного харчування, оскільки відсутність смаження та використання олії роблять її максимально легкою та корисною. Завдяки поєднанню панірування та методу запікання кабачки набувають апетитної хрусткої скоринки, при цьому зберігаючи ніжну та м’яку текстуру всередині. Така закуска вирізняється своєю універсальністю, адже вона однаково доречна як для святкового столу, так і як швидке доповнення до звичайної вечері. Обов’язково спробуйте приготувати ці хрусткі овочеві палички, адже це поєднання простоти приготування, чудового смаку та користі для організму.

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