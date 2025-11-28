- Дата публікації
Як приготувати хека на сковороді: перевірений рецепт зі старого блокнота
Рецепт соковитого хека під ароматною томатною заливкою.
Цьому рецепту вже близько 40 років, але він залишається незмінним фаворитом і донині. Скільки б нових страв я не пробувала, результат незмінно чудовий. Риба виходить неймовірно соковитою, ніжною та дуже смачною.
Цей спосіб ідеально підходить для хека, минтая чи іншої білої рибки, навіть якщо ви вважаєте їх неособливо виразними на смак.
Як приготувати хек на сковороді
Необхідні інгредієнти
хек — 2 шт. (великі тушки)
борошно — 1 скл.
сіль — 1 ч. л. (для панірування)
спеції для риби — 1 ч. л.
перець чорний мелений — 0,5 ч. л. (для панірування)
цибуля — 2–3 шт. (середні)
морква — 2 шт. (великі)
соус томатний (або кетчуп) — 4 ст. л.
олія — 100 мл
вода — 400–500 мл
сіль — 1,5 ч. л. (для заливки)
цукор — 1 ст. л.
гвоздика — 2–3 шт. (бутони)
Процес приготування
Візьміть рибу, ретельно почистьте, вимийте і видаліть нутрощі. Наріжте тушки порційними шматочками товщиною приблизно 3–4 сантиметри. До звичайного поліетиленового пакета всипте борошно, додайте сіль, чорний мелений перець і спеції для риби. Добре перемішайте суміш.
Викладіть підготовлені шматочки хека до пакета, щільно закрийте його та інтенсивно струсіть. Завдяки цьому простому прийому кожен шматочок риби вийде рівномірно запанірованим у борошні.
На пательні добре розігрійте олію. Викладіть шматочки риби та обсмажуйте їх на середньому вогні до появи рум’яної скоринки. Переверніть і доведіть до повної готовності. Готову обсмажену рибу тимчасово відкладіть убік.
На тій самій пательні (або іншій) готуємо заливку. Наріжте цибулю дрібними кубиками і викладіть на розігріту олію. Пасеруйте її, доки вона не стане напівпрозорою. Потім натріть моркву на великій тертці і додайте до цибулі. Перемішайте та обсмажуйте протягом п’яти хвилин.
Налийте 100 мілілітрів води, накрийте кришкою та залиште овочі тушкуватися до повної м’якості. Додайте томатний соус (кетчуп), цукор, сіль і обов’язково два-три бутони гвоздики — саме вона надасть особливого аромату, перемішайте. Додайте решту води (близько 350–400 мілілітрів) і знову добре перемішайте. Не забудьте спробувати на смак та відрегулювати баланс солі й цукру.
Заливка має залишатися максимально гарячою. Зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і дайте їй трохи потомитися, доки закінчите з рибою.