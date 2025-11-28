Як приготувати хека на сковороді: перевірений рецепт зі старого блокнота

Як посмажити хека

Реклама

Цьому рецепту вже близько 40 років, але він залишається незмінним фаворитом і донині. Скільки б нових страв я не пробувала, результат незмінно чудовий. Риба виходить неймовірно соковитою, ніжною та дуже смачною.

Цей спосіб ідеально підходить для хека, минтая чи іншої білої рибки, навіть якщо ви вважаєте їх неособливо виразними на смак.

Як приготувати хек на сковороді

Необхідні інгредієнти

хек — 2 шт. (великі тушки)

борошно — 1 скл.

сіль — 1 ч. л. (для панірування)

спеції для риби — 1 ч. л.

перець чорний мелений — 0,5 ч. л. (для панірування)

цибуля — 2–3 шт. (середні)

морква — 2 шт. (великі)

соус томатний (або кетчуп) — 4 ст. л.

олія — 100 мл

вода — 400–500 мл

сіль — 1,5 ч. л. (для заливки)

цукор — 1 ст. л.

гвоздика — 2–3 шт. (бутони)

Процес приготування