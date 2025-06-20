Як приготувати молоду картоплю: рецепт ресторанного шедевру на вашій кухні

Поставте каструлю на вогонь. Після закипання води варіть картоплю РІВНО 5 хвилин. Це дуже важливий момент — не більше і не менше! Поставте таймер. Картопля повинна залишитися трохи твердою всередині (аль денте), вона «дійде» потім.