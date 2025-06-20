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Як приготувати молоду картоплю: рецепт ресторанного шедевру на вашій кухні
Рецепт молодої смаженої картоплі як у ресторані
Забудьте про звичайну картоплю.
Інгредієнти:
Молода картопля (якнайменшого розміру) — близько 750 г
Сіль — за смаком (для варіння та смаження)
Олія — трохи, для смаження
Вершкове масло — 50-70 г (або за смаком)
Кріп — 1 пучок (близько 15 г)
Часник — 8 зубчиків (для 750 г картоплі)
Копчена паприка — ½ чайної ложки
Розмарин — 1 невелика гілочка (свіжа)
Чорний перець — за смаком
Покроковий рецепт:
Підготовка картоплі:
Ретельно обмийте молоду картоплю, не очищаючи від шкірки (оскільки це молода картопля, її можна їсти зі шкіркою).
Перекладіть картоплю у каструлю. Додайте сіль (на цьому етапі це важливо!) і залийте холодною водою так, щоб вода покривала картоплю приблизно на два пальці.
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Часткове варіння («аль денте»):
Поставте каструлю на вогонь. Після закипання води варіть картоплю РІВНО 5 хвилин. Це дуже важливий момент — не більше і не менше! Поставте таймер. Картопля повинна залишитися трохи твердою всередині (аль денте), вона «дійде» потім.
Через 5 хвилин вимкніть вогонь, накрийте каструлю кришкою і злийте всю воду.
Одразу ж залийте картоплю холодною водою, щоб зупинити процес приготування. Потримайте її так кілька хвилин, потім злийте холодну воду.
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Підготовка зелені та часнику:
Поки картопля чекає, розігрійте сковорідку.
Дуже дрібно наріжте пучок свіжого кропу. Його аромат додасть страві неповторного смаку.
Вісім зубчиків часнику не потрібно подрібнювати або кришити. Просто роздавіть кожен зубчик ножем.
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Смаження картоплі:
На розігріту сковорідку додайте трохи олії (зовсім небагато). Розженіть олію по дну.
Викладіть картоплю на сковорідку. Обсмажуйте приблизно 2-3 хвилини, не перемішуючи спочатку, щоб утворилася гарна рум’яна скоринка.
Приблизно через хвилину перемішайте картоплю і смажте ще близько хвилини, щоб вона підрум’янилася з усіх боків, набувши красивого золотистого кольору.
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Фінальні штрихи та ароматизація:
На етапі, коли картопля отримала золотисту скоринку, зменшіть вогонь до мінімуму.
Додайте вершкове масло до картоплі.
Одразу ж додайте нарізаний кріп і добре перемішайте.
Додайте роздавлений часник.
Насипте пів чайної ложки копченої паприки (вона додасть особливого аромату та смаку).
Покладіть маленьку гілочку свіжого розмарину (для глибокого аромату).
Ще раз посоліть за смаком і додайте чорного перцю.
Все гарно перемішайте, щоб картопля увібрала всі ці аромати.
Готуйте на мінімальному вогні ще приблизно 2 хвилини, і знімайте з вогню.
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Секрет неперевершеного смаку
Уся магія цієї картоплі полягає у послідовності приготування:
Ми відварюємо картоплю до стану «аль денте», щоб вона залишилася трохи щільною.
Потім обсмажуємо її до золотистої скоринки на олії.
І найголовніше — ароматизуємо вершкове масло у поєднанні з часником, кропом, розмарином та копченою паприкою. Саме ця ароматизована олійно-вершкова суміш просочує картоплю, надаючи їй неймовірно багатого, глибокого та вишуканого смаку.
Це безпрограшний варіант, якщо ви хочете смачно поїсти самі або здивувати своїх гостей чимось особливим. Картопля повністю приготована, але при цьому зберегла свою форму, увібравши всі ці дивовижні аромати.