Як приготувати найлінивіші голубці: смачний рецепт
Найлінивіші голубці: секрет улюбленої страви без зайвих клопотів
Ліниві голубці — це справжній порятунок для зайнятих гурманів, той самий насичений, домашній смак, що й у класичній страві, але без багатогодинного стояння біля плити.
Спробуйте цей рецепт лінивих голубців, які готуються значно швидше, але виходять такими ж смачними, як і класичні.
Інгредієнти для голубців
Фарш (змішаний) — 600 г
Капуста (свіжа) — 700-800 г
Цибуля — 2 шт.
Морква — 1 шт.
Помідори — 3 шт.
Часник — 2-3 зубчики
Рис — ¾ склянки
Зелень — невеликий пучок
Рослинна олія, сіль, перець, приправи — на ваш смак
Приготування голубців
Дрібно наріжте цибулю та часник. Моркву натріть на великій тертці.
На сковороді розігрійте олію. Обсмажте на повільному вогні цибулю та часник до прозорості. Додайте моркву і готуйте, поки вона не стане м’якою.
Рис відваріть у підсоленій воді до напівготовності (приблизно 10 хвилин). Промийте його холодною водою.
Капусту дрібно наріжте. Помідори натріть на тертці, викинувши шкірку. Посоліть і поперчіть отриману томатну масу.
Додайте половину фаршу до овочів на сковороду. Розділіть його лопаткою на невеликі шматочки. Додайте решту фаршу, посоліть, поперчіть, перемішайте і тушкуйте під кришкою 10-15 хвилин.
Додайте нарізану капусту до фаршу. Посоліть, поперчіть, перемішайте і тушкуйте 10-15 хвилин, поки вона не стане м’якою. Якщо капуста молода — 5-7 хвилин.
Додайте до сковороди рис і протерті помідори. Посипте все дрібно нарізаною зеленню, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте ще 5 хвилин.
Подавайте готові голубці зі сметаною.