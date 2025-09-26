ТСН у соціальних мережах

Другі страви
177
2 хв

Як приготувати найлінивіші голубці: смачний рецепт

Найлінивіші голубці: секрет улюбленої страви без зайвих клопотів

Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
1 година
32 ккал
Ліниві голубці

Ліниві голубці

Ліниві голубці — це справжній порятунок для зайнятих гурманів, той самий насичений, домашній смак, що й у класичній страві, але без багатогодинного стояння біля плити.

Спробуйте цей рецепт лінивих голубців, які готуються значно швидше, але виходять такими ж смачними, як і класичні.

Інгредієнти для голубців

  • Фарш (змішаний) — 600 г

  • Капуста (свіжа) — 700-800 г

  • Цибуля — 2 шт.

  • Морква — 1 шт.

  • Помідори — 3 шт.

  • Часник — 2-3 зубчики

  • Рис — ¾ склянки

  • Зелень — невеликий пучок

  • Рослинна олія, сіль, перець, приправи — на ваш смак

Приготування голубців

  • Дрібно наріжте цибулю та часник. Моркву натріть на великій тертці.

  • На сковороді розігрійте олію. Обсмажте на повільному вогні цибулю та часник до прозорості. Додайте моркву і готуйте, поки вона не стане м’якою.

  • Рис відваріть у підсоленій воді до напівготовності (приблизно 10 хвилин). Промийте його холодною водою.

  • Капусту дрібно наріжте. Помідори натріть на тертці, викинувши шкірку. Посоліть і поперчіть отриману томатну масу.

  • Додайте половину фаршу до овочів на сковороду. Розділіть його лопаткою на невеликі шматочки. Додайте решту фаршу, посоліть, поперчіть, перемішайте і тушкуйте під кришкою 10-15 хвилин.

  • Додайте нарізану капусту до фаршу. Посоліть, поперчіть, перемішайте і тушкуйте 10-15 хвилин, поки вона не стане м’якою. Якщо капуста молода — 5-7 хвилин.

  • Додайте до сковороди рис і протерті помідори. Посипте все дрібно нарізаною зеленню, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте ще 5 хвилин.

Подавайте готові голубці зі сметаною.

