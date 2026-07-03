ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати пасту без каструлі: швидкий метод на сковороді

Швидкий метод приготування пасти на сковороді

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Коментарі
Паста на сковороді

Паста на сковороді

Паста — це популярна та смачна страва, яка чудово підходить для швидкої вечері. Проте зазвичай доводиться довго чекати, поки закипить вода у великій каструлі. Щоб прискорити процес, кулінарні експерти радять відмовитися від каструль і готувати страву в звичайній глибокій сковороді.

Приготування пасти на сковороді має кілька суттєвих переваг. Головна з них полягає в тому, що макаронні вироби варяться безпосередньо в соусі. Це дозволяє пасті максимально просочитися ароматами інших інгредієнтів, створюючи насичену страву рестораного рівня. Крім того, такий підхід звільняє від необхідності мити гору брудного посуду після вечері, адже весь процес відбувається в єдиній місткості. Для тих, хто хоче спробувати цей метод, пропонуємо простий рецепт томатної пасти.

Необхідні інгредієнти

  • Спагеті — 350 г 

  • Консервовані помідори — 400 г 

  • Велика нарізана цибулина — 1 шт.

  • Очищені та нарізані зубчики часнику — 4 шт.

  • Оливкова олія — 2 ст. л.

  • Соус песто — 4 ст. л.

  • Томатна паста — 3 ст. л.

  • Овочевий бульйон — 1 л 

  • Сіль — 1 ч. л.

  • Свіжозмелений чорний перець — ½ ч. л.

  • Помідори чері — 200 г 

  • Тертий пармезан — 75 г

Покроковий процес приготування

На першому етапі необхідно підготувати глибоку сковороду, яка обов’язково має кришку. У неї викладають спагеті, додають консервовані помідори, подрібнену цибулю та часник. Слідом відправляють оливкову олію, соус песто, томатну пасту, сіль, чорний перець і повністю заливають усе овочевим бульйоном.

Сковороду щільно накривають кришкою та ставлять на середній вогонь. У такому стані суміш готують приблизно 10 хвилин. За цей час спагеті мають поглинути більшу частину рідини та дійти до стану майже повної готовності.

На фінальному етапі в сковороду додають цілі помідори чері. Страву продовжують тушкувати під кришкою ще протягом трьох-чотирьох хвилин. За цей короткий час макарони стануть повністю м’якими, а помідори чері встигнуть термічно обробитися та пустити сік. Готову гарячу пасту розкладають по тарілках, щедро посипають тертим пармезаном і одразу подають до столу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie