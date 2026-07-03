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Як приготувати пасту без каструлі: швидкий метод на сковороді
Швидкий метод приготування пасти на сковороді
Паста — це популярна та смачна страва, яка чудово підходить для швидкої вечері. Проте зазвичай доводиться довго чекати, поки закипить вода у великій каструлі. Щоб прискорити процес, кулінарні експерти радять відмовитися від каструль і готувати страву в звичайній глибокій сковороді.
Приготування пасти на сковороді має кілька суттєвих переваг. Головна з них полягає в тому, що макаронні вироби варяться безпосередньо в соусі. Це дозволяє пасті максимально просочитися ароматами інших інгредієнтів, створюючи насичену страву рестораного рівня. Крім того, такий підхід звільняє від необхідності мити гору брудного посуду після вечері, адже весь процес відбувається в єдиній місткості. Для тих, хто хоче спробувати цей метод, пропонуємо простий рецепт томатної пасти.
Необхідні інгредієнти
Спагеті — 350 г
Консервовані помідори — 400 г
Велика нарізана цибулина — 1 шт.
Очищені та нарізані зубчики часнику — 4 шт.
Оливкова олія — 2 ст. л.
Соус песто — 4 ст. л.
Томатна паста — 3 ст. л.
Овочевий бульйон — 1 л
Сіль — 1 ч. л.
Свіжозмелений чорний перець — ½ ч. л.
Помідори чері — 200 г
Тертий пармезан — 75 г
Покроковий процес приготування
На першому етапі необхідно підготувати глибоку сковороду, яка обов’язково має кришку. У неї викладають спагеті, додають консервовані помідори, подрібнену цибулю та часник. Слідом відправляють оливкову олію, соус песто, томатну пасту, сіль, чорний перець і повністю заливають усе овочевим бульйоном.
Сковороду щільно накривають кришкою та ставлять на середній вогонь. У такому стані суміш готують приблизно 10 хвилин. За цей час спагеті мають поглинути більшу частину рідини та дійти до стану майже повної готовності.
На фінальному етапі в сковороду додають цілі помідори чері. Страву продовжують тушкувати під кришкою ще протягом трьох-чотирьох хвилин. За цей короткий час макарони стануть повністю м’якими, а помідори чері встигнуть термічно обробитися та пустити сік. Готову гарячу пасту розкладають по тарілках, щедро посипають тертим пармезаном і одразу подають до столу.