Рецепт соковитих котлет

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Домашні котлети можуть вийти сухими навіть тоді, коли фарш приготований із якісного м’яса. Причиною нерідко стає тривале смаження, під час якого м’ясо втрачає частину вологи. Однак є простий кулінарний прийом, який допомагає зробити готову страву ніжнішою та ароматнішою.

Для цього знадобляться лише трохи вершкового масла та звичайна вода. Розповідаємо, коли саме їх потрібно додавати і як правильно приготувати соковиті котлети.

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Коли і чому додавати вершкове масло під час приготування котлет

Зазвичай котлети обсмажують на олії до рум’яної скоринки, а потім доводять до готовності на слабкому вогні. Саме на цьому етапі, після обсмажування котлет досвідчені господині радять у сковороду влити трохи води та покласти шматочок вершкового масла.

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Під кришкою вода поступово перетворюється на пару, завдяки чому котлети доводяться до готовності без інтенсивного обсмажування. Вершкове масло тим часом розтоплюється, змішується з м’ясним соком і утворює ароматну підливу.

У результаті котлети набувають ніжнішого вершкового смаку, а їхня поверхня не пересихає так швидко.

Водночас важливо розуміти, що масло не може повернути вологу м’ясу, яке вже сильно пересмажили. Тому цей спосіб найкраще працює, якщо котлети лише підрум’янили зовні, а потім доводять до готовності під кришкою.

Як приготувати соковиті котлети з вершковим маслом

Для приготування домашніх котлет знадобляться:

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М’ясний фарш зі свинини, яловичини або їхньої суміші — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

батон — 200 г;

вершкове масло — 20 г;

сіль — 1 чайна ложка;

чорний мелений перець — до смаку;

вода для тушкування — приблизно 100 мл;

олія для смаження — за потреби.

Готуємо соковиті котлети

Спочатку замочіть батон у воді на кілька хвилин. Коли він розм’якне, злегка відіжміть його та змішайте з м’ясним фаршем. Додайте подрібнену цибулю, сіль і перець.

Ретельно перемішайте фарш, щоб усі складники рівномірно розподілилися. Після цього сформуйте котлети приблизно однакового розміру — так вони готуватимуться рівномірніше.

Розігрійте на сковороді невелику кількість олії та викладіть котлети. Обсмажте їх з обох боків до появи рум’яної скоринки.

Коли котлети підрум’яняться, зменште вогонь. Якщо на сковороді залишилося багато жиру, обережно приберіть його надлишок.

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Потім влийте приблизно 100 мл води та додайте 20 г вершкового масла, розрізаного на кілька шматочків. Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте котлети на слабкому вогні близько 10 хвилин.

Наприкінці зніміть кришку й залиште страву ще на 2–3 хвилини, щоб частина рідини випарувалася, а підлива стала більш насиченою. Якщо котлети товсті, для повного приготування може знадобитися більше часу.

Чому не варто додавати вершкове масло на початку смаження

Звичайне вершкове масло містить молочні білки та інші компоненти, які за високої температури можуть швидко підгоряти. Через це котлети можуть набути гіркуватого присмаку.

Саме тому на початку приготування зручніше використовувати олію, а вершкове масло додавати пізніше, коли температуру вже зменшено.

Під час тушкування масло поступово розтоплюється у воді та м’ясному соку, надаючи страві ніжного смаку без сильного підсмажування.

Чи можна додавати вершкове масло без води

Можна, але результат буде іншим. Якщо покласти невеликий шматочок масла на гарячі готові котлети, воно розтопиться й додасть їм вершкового смаку.

Проте саме поєднання води, масла та помірного нагрівання дозволяє довести підрум’янені котлети до готовності в умовах вологого тепла.

Такий спосіб особливо зручний для домашніх котлет, які готують на звичайній сковороді. Він не потребує додаткових інгредієнтів чи складних кулінарних прийомів, а готову страву можна подавати разом із підливою до картопляного пюре, гречки або рису.

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