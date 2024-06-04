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Ідеальна вечеря із простих інгредієнтів — і коштує всього 50 гривень: ситне рагу з кабачків

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
46 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Час на прочитання
1 хв
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Ідеальна вечеря із простих інгредієнтів — і коштує всього 50 гривень: ситне рагу з кабачків

Як приготувати рагу з простих інгредієнтів: ситна і не дорога вечеря / Фото: Pexels

Це рагу — ідеальне поєднання простих інгредієнтів, які порівняно недорого коштують. Приготуйте на вечерю справжній кулінарний шедевр.

Щоб підкреслити нейтральний і дещо пісний смак кабачків в цьому рецепті використовується щавель, що дає "кислинку". Так у вас виходить ідеально збалансована і ситна страва, що підійде для літнього вечора.

Інгредієнти

молоді кабачки
600-700 г
помідори середнього розміру
2-3 шт
щавель
100 г
солодкий перець
200 г
зелена цибуля
4-5 шт
часник
2 зубчики
цукор
1 ч. ложка
борошно
4 ст. ложки без гірки
сіль та перець
за смаком
соняшникова олія
для смаження

Спосіб приготування рагу з кабачків і щавелю:

  1. Всі продукти добре промийте і просушіть. Кабачки краще брати молоді, але якщо є насіння, то його потрібно видалити. Видаліть насіння і перегородки у перців.
  2. Щавель нашаткуйте ножем, подрібніть цибулю. Зверху на помідорах зробіть надріх хрест-навхрест, а потім облийте окропом. Так шкірка зніметься набагато швидше. Поріжте помідори на дрібні кубики.
  3. Поріжте перець на дрібні кубики. А кабачки кружечками товщиною до 4 мм.
  4. Розігрійте олію у глибокій сковороді, обсмажте цибулю з перцем — 5 хвилин, помішуючи.
  5. Тепер можна додати помідори, щавель, сіль, перець і цукор. Сковорідку потрібно накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімального і тушкувати 25 хвилин.
  6. За цей час кабачки запаніруйте у борошні, обсмажте на іншій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
  7. Посоліть і викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав у себе лишню олію. Перекладіть у ємність з овочами.
  8. Все перемішайте, вичавіть через прес часник, протоміть під кришкою ще 4-5 хвилин.

Смачного!

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