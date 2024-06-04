Ідеальна вечеря із простих інгредієнтів — і коштує всього 50 гривень: ситне рагу з кабачків

Щоб підкреслити нейтральний і дещо пісний смак кабачків в цьому рецепті використовується щавель, що дає "кислинку". Так у вас виходить ідеально збалансована і ситна страва, що підійде для літнього вечора.

Інгредієнти молоді кабачки 600-700 г помідори середнього розміру 2-3 шт щавель 100 г солодкий перець 200 г зелена цибуля 4-5 шт часник 2 зубчики цукор 1 ч. ложка борошно 4 ст. ложки без гірки сіль та перець за смаком соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування рагу з кабачків і щавелю:

Всі продукти добре промийте і просушіть. Кабачки краще брати молоді, але якщо є насіння, то його потрібно видалити. Видаліть насіння і перегородки у перців. Щавель нашаткуйте ножем, подрібніть цибулю. Зверху на помідорах зробіть надріх хрест-навхрест, а потім облийте окропом. Так шкірка зніметься набагато швидше. Поріжте помідори на дрібні кубики. Поріжте перець на дрібні кубики. А кабачки кружечками товщиною до 4 мм. Розігрійте олію у глибокій сковороді, обсмажте цибулю з перцем — 5 хвилин, помішуючи. Тепер можна додати помідори, щавель, сіль, перець і цукор. Сковорідку потрібно накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімального і тушкувати 25 хвилин. За цей час кабачки запаніруйте у борошні, обсмажте на іншій сковороді з обох боків до золотистої скоринки. Посоліть і викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав у себе лишню олію. Перекладіть у ємність з овочами. Все перемішайте, вичавіть через прес часник, протоміть під кришкою ще 4-5 хвилин.

Смачного!