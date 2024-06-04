Ідеальна вечеря із простих інгредієнтів — і коштує всього 50 гривень: ситне рагу з кабачків

Це рагу — ідеальне поєднання простих інгредієнтів, які порівняно недорого коштують. Приготуйте на вечерю справжній кулінарний шедевр.
Щоб підкреслити нейтральний і дещо пісний смак кабачків в цьому рецепті використовується щавель, що дає "кислинку". Так у вас виходить ідеально збалансована і ситна страва, що підійде для літнього вечора.
Інгредієнти
- молоді кабачки
- 600-700 г
- помідори середнього розміру
- 2-3 шт
- щавель
- 100 г
- солодкий перець
- 200 г
- зелена цибуля
- 4-5 шт
- часник
- 2 зубчики
- цукор
- 1 ч. ложка
- борошно
- 4 ст. ложки без гірки
- сіль та перець
- за смаком
- соняшникова олія
- для смаження
Спосіб приготування рагу з кабачків і щавелю:
- Всі продукти добре промийте і просушіть. Кабачки краще брати молоді, але якщо є насіння, то його потрібно видалити. Видаліть насіння і перегородки у перців.
- Щавель нашаткуйте ножем, подрібніть цибулю. Зверху на помідорах зробіть надріх хрест-навхрест, а потім облийте окропом. Так шкірка зніметься набагато швидше. Поріжте помідори на дрібні кубики.
- Поріжте перець на дрібні кубики. А кабачки кружечками товщиною до 4 мм.
- Розігрійте олію у глибокій сковороді, обсмажте цибулю з перцем — 5 хвилин, помішуючи.
- Тепер можна додати помідори, щавель, сіль, перець і цукор. Сковорідку потрібно накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімального і тушкувати 25 хвилин.
- За цей час кабачки запаніруйте у борошні, обсмажте на іншій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
- Посоліть і викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав у себе лишню олію. Перекладіть у ємність з овочами.
- Все перемішайте, вичавіть через прес часник, протоміть під кришкою ще 4-5 хвилин.
Смачного!