Ідеальний рецепт соковитого м'яса, що замінить набридлі котлети: смачна вечеря нашвидкуруч

Рецепт соковитої свинини, що замінить котлети.
Всі родичі, які спробують у вас цю страву, неодмінно захочуть рецепт.
Інгредієнти
- вирізка свинини
- 4 шт.
- перець і сіль
- за смаком
- цибуля
- 1 шт.
- мариновані огірки
- 2 шт.
- твердий сир
- 100 г
- кріп
- за смаком
- майонез
- 2 ст. ложки
- гірчиця в зернах
- 1 ч. ложка
Процес приготування:
- М'ясо свинини потрібно розрізати на чотири рівні шматки. Зверху зробити надрізи ножем хрест-навхрест з обох боків, посолити і поперчити. Залишити на 15-20 хвилин маринуватися.
- В мисці змішати майонез і гірчицю для соусу. Ним змастити шматки м'яса. Перекласти на деко для запікання.
- Зверху на соус викласти порізані кружальцями мариновані огірки, нарізану тонкими кружалами цибулю і притрусити натертим сиром. Відправити у духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Готову страву прикрасити кропом або іншою зеленню за смаком.
Смачного!