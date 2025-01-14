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Ідеальний рецепт соковитого м'яса, що замінить набридлі котлети: смачна вечеря нашвидкуруч

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
255 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
100
Час на прочитання
1 хв
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Ідеальний рецепт соковитого м'яса, що замінить набридлі котлети: смачна вечеря нашвидкуруч

Рецепт ідеальної свинини на вечерю / Фото: pixabay.com

Рецепт соковитої свинини, що замінить котлети.

Всі родичі, які спробують у вас цю страву, неодмінно захочуть рецепт.

Інгредієнти

вирізка свинини
4 шт.
перець і сіль
за смаком
цибуля
1 шт.
мариновані огірки
2 шт.
твердий сир
100 г
кріп
за смаком
майонез
2 ст. ложки
гірчиця в зернах
1 ч. ложка

Процес приготування:

  1. М'ясо свинини потрібно розрізати на чотири рівні шматки. Зверху зробити надрізи ножем хрест-навхрест з обох боків, посолити і поперчити. Залишити на 15-20 хвилин маринуватися.
  2. В мисці змішати майонез і гірчицю для соусу. Ним змастити шматки м'яса. Перекласти на деко для запікання.
  3. Зверху на соус викласти порізані кружальцями мариновані огірки, нарізану тонкими кружалами цибулю і притрусити натертим сиром. Відправити у духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Готову страву прикрасити кропом або іншою зеленню за смаком.

Смачного!

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