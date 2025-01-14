Ідеальний рецепт соковитого м'яса, що замінить набридлі котлети: смачна вечеря нашвидкуруч

Всі родичі, які спробують у вас цю страву, неодмінно захочуть рецепт.

Інгредієнти вирізка свинини 4 шт. перець і сіль за смаком цибуля 1 шт. мариновані огірки 2 шт. твердий сир 100 г кріп за смаком майонез 2 ст. ложки гірчиця в зернах 1 ч. ложка

Процес приготування:

М'ясо свинини потрібно розрізати на чотири рівні шматки. Зверху зробити надрізи ножем хрест-навхрест з обох боків, посолити і поперчити. Залишити на 15-20 хвилин маринуватися. В мисці змішати майонез і гірчицю для соусу. Ним змастити шматки м'яса. Перекласти на деко для запікання. Зверху на соус викласти порізані кружальцями мариновані огірки, нарізану тонкими кружалами цибулю і притрусити натертим сиром. Відправити у духовку, розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Готову страву прикрасити кропом або іншою зеленню за смаком.

Смачного!