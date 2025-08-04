- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 1 хв
Кабачкова ікра на сковороді за 30 хвилин: швидкий рецепт
Швидкий та простий рецепт кабачкової ікри на сковороді
Літо, сезон кабачків. Якщо хочеться чогось смачненького, але без довгого стояння біля плити, ось ідеальний рецепт кабачкової ікри за 20 хвилин. Ця страва готується швидко і легко, а виходить дуже ароматною та ситною.
Інгредієнти для кабачкової ікри
Кабачок — 1 шт.
Цибуля — 1 шт.
Морква — 1 шт.
Солодкий перець — 1 шт.
Часник — 2 зубки.
Томатна паста — 2 ст. л.
Майонез — 2 ст. л.
Зелень (кріп, петрушка) — по пучку.
Сіль, перець, цукор — за смаком.
Олія для смаження.
Приготування
Підготуйте всі овочі: очистіть і вимийте. Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте півкільцями, а кабачок — натріть. Перець очистіть від насіння і наріжте соломкою. Зелень дрібно посічіть.
На сковороді розігрійте олію. Обсмажте цибулю та моркву приблизно 5 хвилин.
Додайте на сковороду кабачки та перець, тушкуйте на маленькому вогні 6-8 хвилин, час від часу помішуючи.
Додайте сіль, перець і тушкуйте ще 8 хвилин. Тим часом дрібно наріжте часник, всипте його разом із цукром до овочів і все добре перемішайте.
В кінці додайте томатну пасту і майонез, тушкуйте ще 10 хвилин.
Додайте зелень, перемішайте і готуйте ще 2-3 хвилини.
Кабачкова ікра готова, смачного.