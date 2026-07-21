Кабачкові млинці: просто натріть, додайте яйця і сік зливати не потрібно

Кабачкові млинці

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Сезон кабачків завжди надихає на кулінарні експерименти, адже з цього доступного овоча можна приготувати безліч чудових страв. Особливої уваги заслуговує рецепт ніжних і ароматних кабачкових млинців, які готуються надзвичайно швидко та просто. Головна перевага цього способу полягає в тому, що з кабачків не потрібно віджимати та зливати сік, завдяки чому вся природна користь і вітаміни повністю залишаються у страві.

Необхідні інгредієнти

Великий кабачок (вагою близько 500 г) — 1 шт.

Курячі яйця — 3 шт.

Свіжий кріп — кілька гілочок

Часник — 2 зубчики

Пшеничне борошно — 140 г (або 250 мл)

Сіль — трохи більше половини чайної ложки

Чорний мелений перець — за смаком

Олія — для смаження

Процес приготування

Спершу підготуйте головний інгредієнт, вимийте кабачок і натріть його на середній або дрібній тертці. Оскільки сік зливати не потрібно, одразу перекладіть натерту масу в глибоку миску для замішування тіста.

Відомий факт, що кабачки ідеально поєднуються з часником та зеленню, тому дрібно наріжте кілька гілочок запашного кропу і пропустіть через прес два зубчики часнику. Додайте подрібнені зелень і часник до кабачків, щоб вони миттєво наповнили овочеву масу насиченим ароматом.

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Вбийте до миски 3 курячі яйця, додайте чорний перець і посоліть за смаком, поклавши трохи більше половини чайної ложки. Ретельно перемішайте всі компоненти вінчиком.

Після цього всипте всю порцію просіяного борошна і знову вимішайте тісто до досягнення однорідного стану. Завдяки кабачковому соку консистенція вийде ідеальною для випікання млинців.

Поставте сковороду на середній вогонь, добре розігрійте її та налийте трохи олії для смаження. Черпаком виливайте тісто на сковороду, допомагаючи йому рівномірно розподілитися по дну, як під час приготування звичайних млинців.

Випікайте млинці на помірному вогні. Коли практично вся поверхня зверху стане матовою, а нижня частина гарно зарум’яниться, обережно переверніть млинець на інший бік. Вироби виходять еластичними, зовсім не прилипають до сковороди та легко перевертаються.

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