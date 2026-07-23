Кабачкові котлети з вівсянкою, сиром та картоплею: новий смачний рецепт для здорового меню

Кабачкові котлети. Фото: youtube.com/@EinfachesMenu

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Сезон кабачків завжди надихає на кулінарні експерименти, і цей простий варіант улюбленої страви точно заслуговує на увагу. Завдяки додаванню вівсянки, картоплі та сиру котлетки виходять дуже ситними, ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зовні.

Необхідні інгредієнти

Цукіні: 1 штука вагою 350 грамів

Морква: 1 штука

Картопля: 1 штука

Яйця: 2 штуки

Сир: 100 грамів

Вівсяні пластівці: 4 столові ложки

Часник: 1 зубчик

Петрушка: свіжа за смаком

Борошно: 2 столові ложки

Оливкова олія: для смаження

Сіль і чорний перець: за смаком

Прованські трави: 1 чайна ложка

Паприка: за смаком

Для соусу:

Сметана або натуральний йогурт: 2 столові ложки

Майонез: 1 столова ложка

Кріп: свіжий за смаком

Сушений часник: 1 чайна ложка

Порошок копченої паприки: 1 чайна ложка

Покроковий процес приготування

Цукіні натріть, посоліть і залиште на 15 хвилин, після чого ретельно відіжміть зайвий сік. До тертого кабачка додайте натерті моркву та картоплю, яйця, тертий сир і подрібнену петрушку. Покладіть 1 пропущений крізь прес зубчик часнику, додайте спеції та добре все перемішайте.

Окремо подрібніть у блендері 4 столові ложки вівсяних пластівців. Додайте крупу до овочевої маси, перемішайте і залиште ще на 15 хвилин, щоб пластівці розбухли. На завершення всипте 2 столові ложки борошна та остаточно вимісіть тісто.

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Розігрійте на пательні оливкову олію. Змастивши руки олією для зручності, формуйте заготовки та викладайте їх на сковороду. Смажте котлети по 4-5 хвилин з кожного боку до появи золотистої скоринки.

Приготування соусу та подача

Доки котлети готуються, можна зробити швидкий і ароматний соус. У невеликій мисці з’єднайте сметану чи йогурт із майонезом, додайте дрібно нарізаний кріп, сушений часник та копчену паприку. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Подавайте гарячі оладки разом із приготованим соусом.

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