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Кабачкові котлети з вівсянкою, сиром та картоплею: новий смачний рецепт для здорового меню
Рецепт кабачкових котлет з вівсяними пластівцями
Сезон кабачків завжди надихає на кулінарні експерименти, і цей простий варіант улюбленої страви точно заслуговує на увагу. Завдяки додаванню вівсянки, картоплі та сиру котлетки виходять дуже ситними, ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зовні.
Необхідні інгредієнти
Цукіні: 1 штука вагою 350 грамів
Морква: 1 штука
Картопля: 1 штука
Яйця: 2 штуки
Сир: 100 грамів
Вівсяні пластівці: 4 столові ложки
Часник: 1 зубчик
Петрушка: свіжа за смаком
Борошно: 2 столові ложки
Оливкова олія: для смаження
Сіль і чорний перець: за смаком
Прованські трави: 1 чайна ложка
Паприка: за смаком
Для соусу:
Сметана або натуральний йогурт: 2 столові ложки
Майонез: 1 столова ложка
Кріп: свіжий за смаком
Сушений часник: 1 чайна ложка
Порошок копченої паприки: 1 чайна ложка
Покроковий процес приготування
Цукіні натріть, посоліть і залиште на 15 хвилин, після чого ретельно відіжміть зайвий сік. До тертого кабачка додайте натерті моркву та картоплю, яйця, тертий сир і подрібнену петрушку. Покладіть 1 пропущений крізь прес зубчик часнику, додайте спеції та добре все перемішайте.
Окремо подрібніть у блендері 4 столові ложки вівсяних пластівців. Додайте крупу до овочевої маси, перемішайте і залиште ще на 15 хвилин, щоб пластівці розбухли. На завершення всипте 2 столові ложки борошна та остаточно вимісіть тісто.
Розігрійте на пательні оливкову олію. Змастивши руки олією для зручності, формуйте заготовки та викладайте їх на сковороду. Смажте котлети по 4-5 хвилин з кожного боку до появи золотистої скоринки.
Приготування соусу та подача
Доки котлети готуються, можна зробити швидкий і ароматний соус. У невеликій мисці з’єднайте сметану чи йогурт із майонезом, додайте дрібно нарізаний кріп, сушений часник та копчену паприку. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Подавайте гарячі оладки разом із приготованим соусом.