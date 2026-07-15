Кабачкові котлети, смачніші за м’ясні: секрет ідеальної текстури та аромату

Кабачкові котлети

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У розпал овочевого сезону ми часто шукаємо способи урізноманітнити свій раціон, збагативши його вітамінами. Однак багато хто сприймає овочеві страви лише як гарнір. Ми готові довести протилежне — правильно приготовані овочеві котлети можуть стати основною стравою, яка за смаком та ароматом не лише не поступається м’ясним аналогам, а й часто їх перевершує.

Секрет успіху криється у поєднанні двох головних інгредієнтів — ніжних кабачків і крохмалистої картоплі, а додатковий смаковий акцент створює попереднє обсмаження овочів. Така технологія робить котлети соковитими всередині, зберігаючи вожночас приємну хрустку скоринку зовні.

Інгредієнти для приготування

Для приготування цієї страви вам знадобляться прості продукти, які легко знайти на кожній кухні:

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кабачки: 750 г (приблизно 2 середні шт.)

картопля: 200–250 г (1 велика шт.)

цибуля: 2 шт. (середні)

морква: 200–250 г

солодкий перець: 1 маленький (червоний або зелений для аромату)

яйце: 1 шт.

твердий сир: 50–70 г

борошно: 2–4 ст. л. (залежно від вологості овочів)

зелень: петрушка, кріп або кінза — за смаком

сіль, перець: за смаком

олія: для смаження

Процес приготування: крок за кроком

Натріть кабачки та очищену картоплю на крупній тертці. Викладіть їх до миски, перемішайте та злегка посоліть. Це важливо: сіль допоможе овочам швидше віддати зайву вологу. Залиште масу на 15 хвилин. Поки овочі «відпочивають», на невеликій кількості олії обсмажте подрібнену цибулю разом з натертою морквою. Доведіть їх до напівготовності (2–3 хв). Потім додайте дрібно нарізаний болгарський перець, посоліть і прогрійте все разом ще кілька хвилин. Обсмажені овочі додадуть котлетам глибшого смаку та соковитості, ніж сирі. Ретельно відтисніть кабачково-картопляну суміш від рідини — це критичний крок, щоб котлети тримали форму. Змішайте овочі з охололою зажаркою. Додайте яйце, дрібно нарізану зелень і натертий твердий сир. Останній додасть пікантності. Поперчіть та додайте борошно. Кількість борошна регулюйте самі — фарш має бути густим і добре тримати форму. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Формуйте руками котлети, викладаючи їх на середній вогонь. Обсмажуйте без кришки з обох боків до золотистої рум’яної скоринки.

Такі котлети найкраще смакують зі свіжим соусом. Змішайте 2 ст. л. 20% сметани, додайте пропущений через прес часник і подрібнену зелень. Цей соус підкреслює ніжність овочів і додає страві виразного, пікантного смаку.

Чому це варто спробувати

Ці котлети виходять нежирними, дуже ароматними та неймовірно ситними. Навіть найменші члени родини, які зазвичай перебірливі до овочів, проситимуть добавку. Це чудовий приклад того, як з найдоступніших продуктів можна створити шедевральну страву, яка дарує справжнє гастрономічне задоволення.

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