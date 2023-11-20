Капустяна запіканка з манкою на сковороді: рецепт смачної низькокалорійної страви

Запіканка з капусти — проста і низькокалорійна страва. Її можна подати з будь-яким соусом чи сметаною. Для страви вам знадобляться звичайна білокачанна капуста, манка та ще кілька інгредієнтів, які завжди є на кухні господині. Необхідно все змішати, викласти на сковорідку та обсмажити.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 800 г
- крупа манна
- 5 ст. л.
- яйце
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста (велика)
- 1 шт.
- кріп
- 1 пучок
- вершкове масло
- 300 г
- олія
- перець чорний мелений
- сіль
- У окропі відваріть дрібно нарізану капусту 10 хвилин до м'якості. Відкиньте на друшляк і відтисніть руками від зайвої вологи.
- Цибулю ріпчасту очистіть, дрібно наріжте. Обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору.
- До капусти додайте обсмажену цибулю, яйця, дрібно нарізаний кріп, манну крупу, сіль та перець. Залишіть на 10-15 хвилин, щоб манка набрякла.
- Капустяну масу викладіть на розпечену сковороду, змащену олією. Накрийте кришкою, зменште вогонь до мінімуму та залиште на плиті на 15-20 хвилин. Потім за допомогою великої плоскої тарілки переверніть запіканку і смажте зі зворотного боку ще 10 хвилин.
Поради:
Приправи додайте на свій смак.
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