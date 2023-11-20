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Капустяна запіканка з манкою на сковороді: рецепт смачної низькокалорійної страви

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
249
Час на прочитання
1 хв
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Капустяна запіканка з манкою на сковороді: рецепт смачної низькокалорійної страви

Капуста для запіканки / Фото: Credits

Запіканка з капусти — проста і низькокалорійна страва. Її можна подати з будь-яким соусом чи сметаною. Для страви вам знадобляться звичайна білокачанна капуста, манка та ще кілька інгредієнтів, які завжди є на кухні господині. Необхідно все змішати, викласти на сковорідку та обсмажити.

Інгредієнти

капуста білокачанна
800 г
крупа манна
5 ст. л.
яйце
2 шт.
цибуля ріпчаста (велика)
1 шт.
кріп
1 пучок
вершкове масло
300 г
олія
перець чорний мелений
сіль
  1. У окропі відваріть дрібно нарізану капусту 10 хвилин до м'якості. Відкиньте на друшляк і відтисніть руками від зайвої вологи.
  2. Цибулю ріпчасту очистіть, дрібно наріжте. Обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору.
  3. До капусти додайте обсмажену цибулю, яйця, дрібно нарізаний кріп, манну крупу, сіль та перець. Залишіть на 10-15 хвилин, щоб манка набрякла.
  4. Капустяну масу викладіть на розпечену сковороду, змащену олією. Накрийте кришкою, зменште вогонь до мінімуму та залиште на плиті на 15-20 хвилин. Потім за допомогою великої плоскої тарілки переверніть запіканку і смажте зі зворотного боку ще 10 хвилин.

Поради:

Приправи додайте на свій смак.

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Дата публікації
Перегляди
249
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