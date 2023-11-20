Капустяна запіканка з манкою на сковороді: рецепт смачної низькокалорійної страви

Запіканка з капусти — проста і низькокалорійна страва. Її можна подати з будь-яким соусом чи сметаною. Для страви вам знадобляться звичайна білокачанна капуста, манка та ще кілька інгредієнтів, які завжди є на кухні господині. Необхідно все змішати, викласти на сковорідку та обсмажити.