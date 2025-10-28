- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
Картопля по-селянськи з маленьким секретом: досвідчені господині додають один інгредієнт — і скоринка хрумтить неймовірно
Приготування смачної картоплі по-селянськи — це справжнє мистецтво. Недостатньо просто нарізати овоч скибками та запекти в духовці.
Щоб кожен шматочок виходив із ніжною, розсипчастою серединкою та неймовірно хрусткою скоринкою, ми розкриємо один маленький секрет.
Інгредієнти
- картопля
- 8 шт.
- олія
- 2 ст. ложки
- панірувальні сухарі
- 3 ст. ложки
- паприка
- 1 ч. ложка
- тертий сир
- жменя
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
Картоплю очищаємо та нарізаємо скибками. За бажанням її можна промити, щоб позбутися зайвого крохмалю, а потім ретельно обсушити паперовими рушниками. Викладаємо шматочки у глибоку миску.
Додаємо сіль, улюблені спеції, рослинну олію, а також дрібно натертий сир і панірувальні сухарі. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти, щоб кожен шматочок був покритий сумішшю. Потім викладаємо картоплю в один шар на деко, застелене пергаментом.
Запікаємо за 200 °C протягом 35–40 хвилин. В результаті отримаємо надзвичайно смачну картоплю з щільною, хрусткою скоринкою!
Смачного!