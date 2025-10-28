ТСН у соціальних мережах

Другі страви
226
1 хв

Картопля по-селянськи з маленьким секретом: досвідчені господині додають один інгредієнт — і скоринка хрумтить неймовірно

Приготування смачної картоплі по-селянськи — це справжнє мистецтво. Недостатньо просто нарізати овоч скибками та запекти в духовці.

Тетяна Мележик
1 година
107 ккал
Картопля по-селянськи: рецепт

Картопля по-селянськи: рецепт / © unsplash.com

Щоб кожен шматочок виходив із ніжною, розсипчастою серединкою та неймовірно хрусткою скоринкою, ми розкриємо один маленький секрет.

Інгредієнти

картопля
8 шт.
олія
2 ст. ложки
панірувальні сухарі
3 ст. ложки
паприка
1 ч. ложка
тертий сир
жменя
сіль
за смаком

Процес приготування:

  1. Картоплю очищаємо та нарізаємо скибками. За бажанням її можна промити, щоб позбутися зайвого крохмалю, а потім ретельно обсушити паперовими рушниками. Викладаємо шматочки у глибоку миску.

  2. Додаємо сіль, улюблені спеції, рослинну олію, а також дрібно натертий сир і панірувальні сухарі. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти, щоб кожен шматочок був покритий сумішшю. Потім викладаємо картоплю в один шар на деко, застелене пергаментом.

  3. Запікаємо за 200 °C протягом 35–40 хвилин. В результаті отримаємо надзвичайно смачну картоплю з щільною, хрусткою скоринкою!

Смачного!

226
