Картопля, запечена з сосисками, помідорами та сиром: рецепт

Коли у вас немає часу стояти біля плити, приготуйте на обід чи вечерю запечену картоплю під сирною скоринкою. Для страви використовуйте підкопчені сосиски. Наріжте овочі, сосиски, перемішайте та відправте до духовки. Готову страву подавайте із салатами чи овочами.
Інгредієнти
- картопля
- 5 шт.
- сосиски
- 3 шт.
- помідори
- 2 шт.
- сметана
- 3 ст. л.
- сир твердий
- 100 г
- часник
- 1 зубчик
- паприка мелена
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Картоплю очистіть і наріжте брусками.
- Сосиски - кружальцями.
- Помідори - середніми кубиками.
- Твердий сир натріть на тертці.
- Часник очистіть і дрібно наріжте.
- У мисці з'єднайте картоплю, сосиски, помідори, часник, паприку, перець та сіль. Додайте сметану. Перемішайте.
- Форму змастіть олією. Викладіть інгредієнти.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Дістаньте форму з духовки, посипте сиром і поставте ще запікатися десять хвилин.
Поради:
- Замість сосисок використовуйте будь-яку ковбасу.
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