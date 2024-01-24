Картопля, запечена з сосисками, помідорами та сиром: рецепт

Коли у вас немає часу стояти біля плити, приготуйте на обід чи вечерю запечену картоплю під сирною скоринкою. Для страви використовуйте підкопчені сосиски. Наріжте овочі, сосиски, перемішайте та відправте до духовки. Готову страву подавайте із салатами чи овочами.