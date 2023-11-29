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Картопляні зрази з грибами: класичний рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1006
Час на прочитання
1 хв
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Картопляні зрази з грибами: класичний рецепт

Картопляні зрази з грибами / Фото: Credits

Це страва, яку подають зі сметаною або з соусом. Основа будь-яких зраз із картоплі – це картопляне тісто, до якого входять картопля, яйце та борошно.

Інгредієнти

картопля
1 кг
гриби
250 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
яйця
1 шт.
борошно
3 ст. л.
панірувальні сухарі
олія
сіль
  1. Очищену картоплю посоліть, залийте водою і відваріть до готовності. Відвар злийте, а картоплю розімніть у пюре.
  2. Картопляну масу злегка остудіть. Додайте яйце та борошно. Перемішайте.
  3. Гриби та цибулю очистіть. Дрібно наріжте. Обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Остудіть.
  4. Формуйте зрази як пиріжки: покладіть начинку, защипніть краї і трохи притисніть. Обваляйте в панірувальних сухарях.
  5. Розігрійте в сковороді олію і викладіть зрази. Обсмажте на середньому вогні з кожного боку по 3-5 хвилин до появи рум'яної скоринки.

Поради:

  • Щоб картопляне тісто тримало форму, воно має бути досить крутим і пластичним, якщо воно занадто м'яке, то додайте столову ложку борошна.

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Дата публікації
Перегляди
1006
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