Картопляні зрази з грибами: класичний рецепт

Це страва, яку подають зі сметаною або з соусом. Основа будь-яких зраз із картоплі – це картопляне тісто, до якого входять картопля, яйце та борошно.
Інгредієнти
- картопля
- 1 кг
- гриби
- 250 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- яйця
- 1 шт.
- борошно
- 3 ст. л.
- панірувальні сухарі
- олія
- сіль
- Очищену картоплю посоліть, залийте водою і відваріть до готовності. Відвар злийте, а картоплю розімніть у пюре.
- Картопляну масу злегка остудіть. Додайте яйце та борошно. Перемішайте.
- Гриби та цибулю очистіть. Дрібно наріжте. Обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Остудіть.
- Формуйте зрази як пиріжки: покладіть начинку, защипніть краї і трохи притисніть. Обваляйте в панірувальних сухарях.
- Розігрійте в сковороді олію і викладіть зрази. Обсмажте на середньому вогні з кожного боку по 3-5 хвилин до появи рум'яної скоринки.
Поради:
- Щоб картопляне тісто тримало форму, воно має бути досить крутим і пластичним, якщо воно занадто м'яке, то додайте столову ложку борошна.
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