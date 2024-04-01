Картопляні зрази з сиром: простий та швидкий рецепт

Рецепт, з яким впорається навіть господиня-початківиця. Картопляні зрази виходять хрусткі та ароматні. Для приготування знадобляться картопляне пюре, твердий сир, яйце, борошно та олія.
Інгредієнти
- картопля
- 500 г
- яйце
- 1 шт.
- твердий сир
- 120 г
- борошно
- 50 г
- перець чорний мелений
- сіль
- олія для смаження
- Картоплю очистіть та помийте. Відваріть до готовності у підсоленій воді. Воду злийте і розімніть картоплю в пюре, щоб не було грудочок. Викладіть картопляне пюре в миску, остудіть. Додайте твердий сир, натертий на дрібній тертці, яйце, борошно, перець та сіль. Все перемішайте в однорідну масу.
- Сформуйте кульки, злегка приплюсніть. Обсмажуйте на розігрітій сковороді з олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
- Подавайте з улюбленим соусом, сметаною чи кетчупом.
- Пюре можна приготувати заздалегідь.
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