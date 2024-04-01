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Картопляні зрази з сиром: простий та швидкий рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
251 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
80
Час на прочитання
1 хв
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Картопляні зрази з сиром: простий та швидкий рецепт

Картопляні зрази із сиром / Фото: Credits

Рецепт, з яким впорається навіть господиня-початківиця. Картопляні зрази виходять хрусткі та ароматні. Для приготування знадобляться картопляне пюре, твердий сир, яйце, борошно та олія.

Інгредієнти

картопля
500 г
яйце
1 шт.
твердий сир
120 г
борошно
50 г
перець чорний мелений
сіль
олія для смаження
  1. Картоплю очистіть та помийте. Відваріть до готовності у підсоленій воді. Воду злийте і розімніть картоплю в пюре, щоб не було грудочок. Викладіть картопляне пюре в миску, остудіть. Додайте твердий сир, натертий на дрібній тертці, яйце, борошно, перець та сіль. Все перемішайте в однорідну масу.
  2. Сформуйте кульки, злегка приплюсніть. Обсмажуйте на розігрітій сковороді з олією, на середньому вогні, з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Подавайте з улюбленим соусом, сметаною чи кетчупом.
  • Пюре можна приготувати заздалегідь.

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