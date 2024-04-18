Котлети з грибів, що може бути смачніше: рецепт від шеф-кухаря

Страви з грибами можна їсти всім — веганам, у піст, кожного дня просто тому, що це смачно. А котлети з печериць, які мають нейтральний смак, ще й можна урізноманітнити різними спеціями за власними уподобаннями. Тому, чому б не приготувати грибні котлети. Пропонуємо смачний рецепт грибних котлет від Євгена Клопотенка.

Інгредієнти для приготування котлет

печериці - 500 г,

цибулина — одна середнього розміру.

морква — одна середнього розміру.

олія - 5 ст.л,

сіль — пів чайної ложки.

часник - 2 зубчики,

сухарі - 100 г

Приготування грибних котлет

Помийте печериці та розріжте начетверо.

Цибулину та морквину очистьте та наріжте середніми кубиками, зубчики часнику подрібніть.

Посмажте 5 хвилин на петельні з 2 ст.л олії, на середньому вогні гриби. Додайте до грибів цибулю й моркву та смажте разом іще 3-4 хвилини. Посоліть гриби з цибулею та дайте суміші трішки охолонути.

Перебийте блендером суміш до консистенції однорідного фаршу.

Додайте 70 г панірувальних сухарів та подрібнений часник. Перемішайте суміш і дайте їй постояти 15 хвилин.

Сформуйте котлети, обваляйте їх з усіх боків у 30 г панірувальних сухарів.

Посмажте котлети на розігрітій пательні на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.

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