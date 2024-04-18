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Котлети з грибів, що може бути смачніше: рецепт від шеф-кухаря

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
76 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
55
Час на прочитання
1 хв
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Котлети з грибів, що може бути смачніше: рецепт від шеф-кухаря

Котлети з грибів

Рецепт пісних грибних котлет з печериць

Страви з грибами можна їсти всім — веганам, у піст, кожного дня просто тому, що це смачно. А котлети з печериць, які мають нейтральний смак, ще й можна урізноманітнити різними спеціями за власними уподобаннями. Тому, чому б не приготувати грибні котлети. Пропонуємо смачний рецепт грибних котлет від Євгена Клопотенка.

Інгредієнти для приготування котлет

  • печериці - 500 г,

  • цибулина — одна середнього розміру.

  • морква — одна середнього розміру.

  • олія - 5 ст.л,

  • сіль — пів чайної ложки.

  • часник - 2 зубчики,

  • сухарі - 100 г

Приготування грибних котлет

  • Помийте печериці та розріжте начетверо.
  • Цибулину та морквину очистьте та наріжте середніми кубиками, зубчики часнику подрібніть.
  • Посмажте 5 хвилин на петельні з 2 ст.л олії, на середньому вогні гриби. Додайте до грибів цибулю й моркву та смажте разом іще 3-4 хвилини. Посоліть гриби з цибулею та дайте суміші трішки охолонути.
  • Перебийте блендером суміш до консистенції однорідного фаршу.
  • Додайте 70 г панірувальних сухарів та подрібнений часник. Перемішайте суміш і дайте їй постояти 15 хвилин.
  • Сформуйте котлети, обваляйте їх з усіх боків у 30 г панірувальних сухарів.
  • Посмажте котлети на розігрітій пательні на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.

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