Котлети з кабачків і фаршу в духовці: найкращий рецепт

М’ясні котлети з кабачками

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Це незвичайний рецепт, який робить звичайні котлети неймовірно ніжними, смачними та корисними, адже мінімум олії та максимум природних інгредієнтів — це ідеальний варіант для здорової родинної вечері.

Досвідчені господині знають, що різні добавки (гриби, сир, овочі) здатні покращити смак котлет. Кабачок у цьому плані — справжній чарівник. Він надає котлетам неймовірної соковитості та ніжності, завдяки високому вмісту вологи та нейтральному смаку, який не перебиває основний м’ясний. Це робить котлети легшими та дієтичнішими, особливо якщо використовувати курячий фарш.

Для рецепта можна обрати будь-який фарш: класичний котлетний (свинина+яловичина), дієтичний курячий чи навіть індичий.

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Інгредієнти, які знадобляться

М’ясний фарш — 800 гр. (курячий, свинина+яловичина або будь-який на ваш вибір)

Кабачки — 600 гр. (можна замінити на цукіні для ще ніжнішого смаку)

Курячі яйця — 2 шт.

Часник — 2-3 зубчики

Панірувальні сухарі — 50 г. (або звичайне борошно для панірування)

Свіжа зелень кропу — 3-4 гілочки

Сіль, мелений перець — за смаком

Рослинна олія для обсмажування котлет

Покроковий рецепт приготування:

Ретельно вимийте кабачок, очистіть його від шкірки та за потреби видаліть велике насіння. Натріть кабачок на середній або дрібній тертці. Це дуже важливий крок: натерті кабачки залиште на кілька хвилин, потім дуже добре відіжміть сік. Не нехтуйте цим, інакше котлетна маса може виявитися занадто рідкою, і з неї буде складно формувати котлети. Цибулю можна подрібнити блендером або натерти на тертці. Зелень кропу дрібно порубайте. Часник пропустіть через прес або дрібно наріжте. У глибокій мисці з’єднайте м’ясний фарш, віджату кабачкову масу, подрібнену цибулю, дрібно рубану зелень кропу та пропущений часник. Вбийте яйця, додайте сіль та мелений перець за смаком. Ретельно вимішайте котлетну масу до однорідності. Для кращої консистенції рекомендується відбити фарш руками протягом кількох хвилин — це зробить котлети більш щільними та збереженими за формою. Для більшої соковитості можна додати ложку сметани прямо у фарш. Насипте панірувальні сухарі (або борошно) у пласку тарілку. Змочіть долоні водою, візьміть невелику кількість фаршу і, обвалявши з усіх боків у сухарях, сформуйте невеликі круглі або овальні котлети. Спочатку швидко обсмажте котлети на сковороді, а потім доведіть їх до повної готовності в духовці. Перед обсмажуванням котлет на сковороді увімкніть розігріватися духову шафу до 190-200°C. На добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте котлети з обох боків до золотистої скоринки. Для аромату можна додати розрізаний навпіл зубчик часнику під час смаження. Усі обсмажені котлети перекладіть на змащене деко або у вогнетривку форму для запікання. Відправте їх у розігріту духовку. Запікайте котлети з кабачком і фаршем приблизно 15-30 хвилин (час залежить від розміру котлет та особливостей вашої духовки).

Ароматні та соковиті котлети з кабачків і м’ясним фаршем готові. Така страва чудово поєднується з будь-яким гарніром на ваш вибір — картопляним пюре, гречкою, рисом або легким салатом зі свіжих овочів.