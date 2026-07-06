Котлети з кабачків та фаршу: хрумка скоринка, м’яка серединка

Котлети з кабачків та фаршу

Реклама

Пропонуємо смачний рецепт котлет з кабачками та свинячим фаршем. Хрустка скоринка, м’яка серединка і неймовірний аромат — цей рецепт ідеально підходить для затишного сімейного обіду або ситної вечері.

Інгредієнти

Для приготування знадобиться:

Фарш, або свиняча лопатка — 600 г

Молоді кабачки — 2 шт. (приблизно 350–400 г)

Велика ріпчаста цибуля — 1 шт.

Часник — 3–4 зубчики

Свіжа зелень (петрушка та кріп) — за смаком

Курячі яйця — 2 шт.

Панірувальні сухарі — 4 ст. л.

Сіль — 8 г

Чорний мелений перець — 2 г

Лавровий лист та духмяний перець — для аромату

Рафінована олія для смаження

М’ясний бульйон або очищена вода для тушкування

Покроковий процес приготування

Молоді кабачки ретельно миють. Якщо шкірка ніжна, її можна не зрізати. Овочі натирають на середній або великій тертці, перекладають у глибоку миску, злегка підсолюють і залишають на 10 хвилин. Коли з’явиться сік, кабачкову масу невеликими порціями беруть у кулак і добре віджимають.

Беруть готовий фарш або перемолюють м’ясо. Разом із м’ясом подрібнюють велику цибулину та зубчики часнику, що дозволить соку рівномірно розійтися по всій масі.

У великій ємності з’єднують м’ясний фарш, віджаті кабачки та дрібно нарізану свіжу зелень. Туди ж розбивають курячі яйця, всипають панірувальні сухарі, додають сіль та чорний мелений перець. Фарш ретельно вимішують руками до однорідності, кілька разів злегка відбиваючи його об дно миски. Готову масу накривають рушником і залишають на 15-20 хвилин на столі.

Зрілий фарш розділяють на однакові порції вагою приблизно по 130 грамів. Змоченими у воді руками формують акуратні круглі або овальні котлети. На сковороді добре розігрівають олію і викладають заготовки. Смажити потрібно на середньому вогні з обох боків до утворення красивої рум’яної скоринки.

Обсмажені котлети щільно викладають у каструлю з товстим другом або глибокий сотейник. На дно додають лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю. Вміст каструлі заливають гарячим бульйоном або водою так, щоб рідина покривала котлети приблизно до половини. Посуд накривають кришкою, доводять до кипіння і тушкують на маленькому вогні протягом 10 хвилин.

Готову страву подають до столу гарячою. Вони ідеально смакують із картопляним пюре, розсипчастими кашами або салатом зі свіжих сезонних овочів.

Реклама

Кулінарні секрети ідеальних котлет з кабачків та фаршу

Перед тим як перейти до кухонного столу, варто розібратися у кількох важливих правилах, які гарантують ідеальний результат.

Кабачок — це головний секрет м’якості та соковитості страви, але його надмірна вологість може повністю зіпсувати текстуру фаршу. Овочі обов’язково потрібно натерти, посипати сіллю і залишити на деякий час. Сіль витягне зайву вологу, яку потім необхідно ретельно віджати руками.

Куплений у магазині готовий фарш часто містить забагато жиру або води. Якщо є така можливість зробіть фарш самостійно найкраще зі свинячої лопатки.

Щоб зв’язати м’ясний сік усередині котлети і не дати йому витекти, у фарш додають панірувальні сухарі. Вони діють як губка, яка вбирає вологу і робить серединку надзвичайно ніжною. Потім м’ясну масу обов’язково залишають «відпочити» на 15 хвилин, щоб сухарі набрякли.

Реклама

Котлети обсмажують на добре розігрітій олії до появи золотистої скоринки, яка «запечатує» всі соки всередині. До повної готовності страву доводять уже в каструлі. Для тушкування найкраще використовувати насичений м’ясний або овочевий бульйон з додаванням прянощів — це подарує котлетам глибокий домашній аромат.

Новини партнерів