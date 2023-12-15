Ковбаски з фаршу в духовці: цікава ідея для сімейної вечері

Ковбаски з фаршу – чудова альтернатива звичним домашнім котлетам. Ситна м'ясна страва, яку можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Для приготування нам знадобляться м'ясний фарш і приправи. А щоб ковбаски були соковитими, фарш треба добре відбити.
Інгредієнти
- фарш свинячий
- 500 г
- фарш курячий
- 500 г
- вершкове масло
- 40 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- коріандр
- 1 ч. л.
- сушений часник
- 1 ч. л.
- крохмаль
- 1 ст. л.
- харчова сода
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Цибулю дрібно наріжте. Часник вичавіть через прес.
- У фарш додайте цибулю, часник, харчову соду, крохмаль, м'яке вершкове масло, паприку, коріандр, сушений часник, сіль та перець. Усе добре вимішайте і відбийте – беріть фарш частинами та кидайте об дно миски. Покладіть до холодильника щонайменше на годину.
- Руки змочуйте у воді та формуйте подовжені ковбаски.
- Викладайте на деко, застелене пергаментом. Випікайте за температури 220 градусів 20 хвилин.
Поради:
- Фарш використовуйте будь-який.
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