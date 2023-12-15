Ковбаски з фаршу в духовці: цікава ідея для сімейної вечері

Ковбаски з фаршу – чудова альтернатива звичним домашнім котлетам. Ситна м'ясна страва, яку можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Для приготування нам знадобляться м'ясний фарш і приправи. А щоб ковбаски були соковитими, фарш треба добре відбити.