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Ковбаски з фаршу в духовці: цікава ідея для сімейної вечері

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
233
Час на прочитання
1 хв
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Ковбаски з фаршу в духовці: цікава ідея для сімейної вечері

Колбаски з фаршу в духовці / Фото: Credits

Ковбаски з фаршу – чудова альтернатива звичним домашнім котлетам. Ситна м'ясна страва, яку можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Для приготування нам знадобляться м'ясний фарш і приправи. А щоб ковбаски були соковитими, фарш треба добре відбити.

Інгредієнти

фарш свинячий
500 г
фарш курячий
500 г
вершкове масло
40 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 зубчики
паприка мелена
1 ч. л.
коріандр
1 ч. л.
сушений часник
1 ч. л.
крохмаль
1 ст. л.
харчова сода
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Цибулю дрібно наріжте. Часник вичавіть через прес.
  2. У фарш додайте цибулю, часник, харчову соду, крохмаль, м'яке вершкове масло, паприку, коріандр, сушений часник, сіль та перець. Усе добре вимішайте і відбийте – беріть фарш частинами та кидайте об дно миски. Покладіть до холодильника щонайменше на годину.
  3. Руки змочуйте у воді та формуйте подовжені ковбаски.
  4. Викладайте на деко, застелене пергаментом. Випікайте за температури 220 градусів 20 хвилин.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Перегляди
233
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