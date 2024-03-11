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Куряча печінка у сметанному соусі: смачний та бюджетний рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
291 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
163
Час на прочитання
1 хв
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Куряча печінка у сметанному соусі: смачний та бюджетний рецепт

Куриная печень в сметанном соусе / Фото: Credits

Особливість приготування курячої печінки в тому, що вона готується в соусі зі сметани та цибулі. Тому виходить ніжною та м'якою. Курячу печінку в сметанному соусі подавайте до картопляного пюре, макаронів, гречки або рису.

Інгредієнти

куряча печінка
700 г
ріпчаста цибуля
2 шт.
сметана 10%
400 г
часник
2 зубчики
гірчиця
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
вершкове масло
50 г
перець чорний мелений
  1. Курячу печінку очистіть від жовчних проток та плівок. Промийте та обсушіть. Розріжте навпіл.
  2. Цибулю наріжте півкільцями.
  3. На сковороді розігрійте олію та вершкове масло. Обсмажте цибулю до м'якості.
  4. До цибулі відправте курячу печінку і обсмажте усі вісім хвилин. Додайте дрібно нарізаний часник, перець, сіль, гірчицю та сметану. Перемішайте, протушкуйте п'ять хвилин. Потім накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні ще п'ять хвилин.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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