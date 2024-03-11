Куряча печінка у сметанному соусі: смачний та бюджетний рецепт

Особливість приготування курячої печінки в тому, що вона готується в соусі зі сметани та цибулі. Тому виходить ніжною та м'якою. Курячу печінку в сметанному соусі подавайте до картопляного пюре, макаронів, гречки або рису.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 700 г
- ріпчаста цибуля
- 2 шт.
- сметана 10%
- 400 г
- часник
- 2 зубчики
- гірчиця
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- вершкове масло
- 50 г
- перець чорний мелений
- Курячу печінку очистіть від жовчних проток та плівок. Промийте та обсушіть. Розріжте навпіл.
- Цибулю наріжте півкільцями.
- На сковороді розігрійте олію та вершкове масло. Обсмажте цибулю до м'якості.
- До цибулі відправте курячу печінку і обсмажте усі вісім хвилин. Додайте дрібно нарізаний часник, перець, сіль, гірчицю та сметану. Перемішайте, протушкуйте п'ять хвилин. Потім накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні ще п'ять хвилин.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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