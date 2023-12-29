Куряче філе під овочевою мексиканською сумішшю: рецепт ефектної гарячої страви

У мексиканській суміші багато овочів, тому страва виходить не тільки смачною та ситною, але й корисною. Вона матиме дуже красивий вигляд на святковому столі. Заморожена мексиканська суміш та куряче філе – основа нашої страви. Для приготування вам потрібно: відбити філе, викласти на нього овочі та запекти.