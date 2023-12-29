Куряче філе під овочевою мексиканською сумішшю: рецепт ефектної гарячої страви

У мексиканській суміші багато овочів, тому страва виходить не тільки смачною та ситною, але й корисною. Вона матиме дуже красивий вигляд на святковому столі. Заморожена мексиканська суміш та куряче філе – основа нашої страви. Для приготування вам потрібно: відбити філе, викласти на нього овочі та запекти.
Інгредієнти
- куряче філе
- 2 шт.
- овочева мексиканська суміш
- 400 г
- сир твердий
- 150 г
- сметана
- паприка солодка мелена
- базилік сухий
- чорний мелений перець
- сіль
- Куряче філе вимийте, обсушіть паперовим рушником. Розріжте на дві частини і злегка відбийте з обох боків. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
- Куряче філе натріть спеціями, змастіть сметаною і посипте мексиканською сумішшю, посоліть.
- Поставте до заздалегідь розігрітої духовки на 190 градусів на 30 хвилин.
- За десять хвилин до готовності філе посипте сиром, натертим на великій тертці, і запікайте до неї.
Поради:
Сметану можна замінити на майонез.
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