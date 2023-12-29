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Куряче філе під овочевою мексиканською сумішшю: рецепт ефектної гарячої страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
124 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
414
Час на прочитання
1 хв
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Куряче філе під овочевою мексиканською сумішшю: рецепт ефектної гарячої страви

Куряче філе під овочевою сумішшю / Фото: Credits

У мексиканській суміші багато овочів, тому страва виходить не тільки смачною та ситною, але й корисною. Вона матиме дуже красивий вигляд на святковому столі. Заморожена мексиканська суміш та куряче філе – основа нашої страви. Для приготування вам потрібно: відбити філе, викласти на нього овочі та запекти.

Інгредієнти

куряче філе
2 шт.
овочева мексиканська суміш
400 г
сир твердий
150 г
сметана
паприка солодка мелена
базилік сухий
чорний мелений перець
сіль
  1. Куряче філе вимийте, обсушіть паперовим рушником. Розріжте на дві частини і злегка відбийте з обох боків. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
  2. Куряче філе натріть спеціями, змастіть сметаною і посипте мексиканською сумішшю, посоліть.
  3. Поставте до заздалегідь розігрітої духовки на 190 градусів на 30 хвилин.
  4. За десять хвилин до готовності філе посипте сиром, натертим на великій тертці, і запікайте до неї.

Поради:

Сметану можна замінити на майонез.

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Дата публікації
Перегляди
414
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