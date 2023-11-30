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Куряче філе у клярі на мінеральній воді: оригінальний рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
172 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
500
Час на прочитання
1 хв
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Куряче філе у клярі на мінеральній воді: оригінальний рецепт

Куряче філе у клярі на мінеральній воді / Фото: Credits

Для отримання хрусткої та апетитної скоринки куряче філе краще смажити у фритюрі. Головним інгредієнтом для кляру буде мінеральна вода. Тісто виходить повітряним та ніжним, а філе залишається соковитим.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
газована вода
250 мл
яйце
1 шт.
борошно
5 ст. л.
харчова сода
1 ч. л.
приправа "Карі"
1 ч. л.
сіль
1 ч. л.
олія
  1. Куряче філе наріжте тонкими довгими смужками.
  2. З'єднайте газовану воду, яйце, борошно, харчову соду, карі, чорний мелений перець, сіль. Збийте віночком. Додайте куряче філе, перемішайте. Відправте в холодильник на годину.
  3. Обсмажте у фритюрі до золотистої скоринки.

Поради:

  • Якщо у вас недостатньо олії, обсмажте філе на сковороді.

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Дата публікації
Перегляди
500
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