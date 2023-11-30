Куряче філе у клярі на мінеральній воді: оригінальний рецепт

Для отримання хрусткої та апетитної скоринки куряче філе краще смажити у фритюрі. Головним інгредієнтом для кляру буде мінеральна вода. Тісто виходить повітряним та ніжним, а філе залишається соковитим.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- газована вода
- 250 мл
- яйце
- 1 шт.
- борошно
- 5 ст. л.
- харчова сода
- 1 ч. л.
- приправа "Карі"
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- олія
- Куряче філе наріжте тонкими довгими смужками.
- З'єднайте газовану воду, яйце, борошно, харчову соду, карі, чорний мелений перець, сіль. Збийте віночком. Додайте куряче філе, перемішайте. Відправте в холодильник на годину.
- Обсмажте у фритюрі до золотистої скоринки.
Поради:
- Якщо у вас недостатньо олії, обсмажте філе на сковороді.
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