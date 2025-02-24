Категорія
Другі страви
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

М'ясні кульки з сиром: швидке і надзвичайно смачне закушування, яке гості з'їдять за секунду

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
225 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
390
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
М'ясні кульки з сиром: швидке і надзвичайно смачне закушування, яке гості з'їдять за секунду

М'ясні кульки з сиром в духовці / Фото: pixabay.com

Як приготувати м’ясні кульки з сиром – хрусткі ззовні та соковиті всередині. Це ідеальне закушування, яке сподобається і дітям, і дорослим!

Є рецепти, які значно простіші у приготуванні, але набагато смачніші за звичайні котлети. Домогтися соковитості у фарші буває нелегко, але в цьому рецепті сир додає додаткову ніжність і соковитість. Готувати такі кульки легко, вони виходять дуже апетитними й чудово поєднуються з будь-яким гарніром.

Інгредієнти

свинячий фарш
500 г
панірувальні сухарі
1,5 склянки
сир чеддер
1 склянка
м'який вершковий сир
220 г
вершки для збивання
2 ст. ложки
зелена цибуля
1 ст. ложка
цибулевий порошок
1 ч. ложка
часниковий порошок
1 ч. ложка
чорний мелений перець
1/2 ч. ложки
майонез (для соусу)
100 мл
хрін (для соусу)
2 ст. ложки
зелена цибуля (для соусу)
1 ст. ложка
кетчуп (для соусу)
2 ст. ложки
часниковий порошок (для соусу)
1/4 ч. ложки
паприка (для соусу)
1/4 ч. ложки
чорний мелений перець (для соусу)
1/2 ч. ложки
сіль (для соусу)
1/2 ч. ложки

Процес приготування:

  1. Натріть сир Чеддер на тертці, подрібніть зелену цибулю, а білий хліб перемеліть у крихту. Увімкніть духовку та розігрійте її до 160-170°C.
  2. У великій мисці змішайте всі інгредієнти для м’ясних кульок і добре перемішайте. З отриманої маси сформуйте кульки діаметром 2-2,5 см. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і запікайте в духовці 15-20 хвилин.
  3. Поки кульки готуються, зробіть соус. Подрібніть залишок зеленої цибулі, додайте решту інгредієнтів і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Готові кульки викладіть на сервірувальну тарілку, посипте свіжою зеленню. Соус подайте окремо в піалі.

Щоб частування було ще зручнішим, подавайте кульки з дерев’яними шпажками. Суміш спецій та два види сиру зроблять страву неймовірно соковитою та ароматною. Для яскравішого смаку подайте разом із соусом чилі чи свіжими овочами. Смачного!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація