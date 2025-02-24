М'ясні кульки з сиром: швидке і надзвичайно смачне закушування, яке гості з'їдять за секунду

Як приготувати м’ясні кульки з сиром – хрусткі ззовні та соковиті всередині. Це ідеальне закушування, яке сподобається і дітям, і дорослим!
Є рецепти, які значно простіші у приготуванні, але набагато смачніші за звичайні котлети. Домогтися соковитості у фарші буває нелегко, але в цьому рецепті сир додає додаткову ніжність і соковитість. Готувати такі кульки легко, вони виходять дуже апетитними й чудово поєднуються з будь-яким гарніром.
Інгредієнти
- свинячий фарш
- 500 г
- панірувальні сухарі
- 1,5 склянки
- сир чеддер
- 1 склянка
- м'який вершковий сир
- 220 г
- вершки для збивання
- 2 ст. ложки
- зелена цибуля
- 1 ст. ложка
- цибулевий порошок
- 1 ч. ложка
- часниковий порошок
- 1 ч. ложка
- чорний мелений перець
- 1/2 ч. ложки
- майонез (для соусу)
- 100 мл
- хрін (для соусу)
- 2 ст. ложки
- зелена цибуля (для соусу)
- 1 ст. ложка
- кетчуп (для соусу)
- 2 ст. ложки
- часниковий порошок (для соусу)
- 1/4 ч. ложки
- паприка (для соусу)
- 1/4 ч. ложки
- чорний мелений перець (для соусу)
- 1/2 ч. ложки
- сіль (для соусу)
- 1/2 ч. ложки
Процес приготування:
- Натріть сир Чеддер на тертці, подрібніть зелену цибулю, а білий хліб перемеліть у крихту. Увімкніть духовку та розігрійте її до 160-170°C.
- У великій мисці змішайте всі інгредієнти для м’ясних кульок і добре перемішайте. З отриманої маси сформуйте кульки діаметром 2-2,5 см. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і запікайте в духовці 15-20 хвилин.
- Поки кульки готуються, зробіть соус. Подрібніть залишок зеленої цибулі, додайте решту інгредієнтів і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Готові кульки викладіть на сервірувальну тарілку, посипте свіжою зеленню. Соус подайте окремо в піалі.
Щоб частування було ще зручнішим, подавайте кульки з дерев’яними шпажками. Суміш спецій та два види сиру зроблять страву неймовірно соковитою та ароматною. Для яскравішого смаку подайте разом із соусом чилі чи свіжими овочами. Смачного!
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