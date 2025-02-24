М'ясні кульки з сиром: швидке і надзвичайно смачне закушування, яке гості з'їдять за секунду

Як приготувати м’ясні кульки з сиром – хрусткі ззовні та соковиті всередині. Це ідеальне закушування, яке сподобається і дітям, і дорослим!

Є рецепти, які значно простіші у приготуванні, але набагато смачніші за звичайні котлети. Домогтися соковитості у фарші буває нелегко, але в цьому рецепті сир додає додаткову ніжність і соковитість. Готувати такі кульки легко, вони виходять дуже апетитними й чудово поєднуються з будь-яким гарніром.

Інгредієнти свинячий фарш 500 г панірувальні сухарі 1,5 склянки сир чеддер 1 склянка м'який вершковий сир 220 г вершки для збивання 2 ст. ложки зелена цибуля 1 ст. ложка цибулевий порошок 1 ч. ложка часниковий порошок 1 ч. ложка чорний мелений перець 1/2 ч. ложки майонез (для соусу) 100 мл хрін (для соусу) 2 ст. ложки зелена цибуля (для соусу) 1 ст. ложка кетчуп (для соусу) 2 ст. ложки часниковий порошок (для соусу) 1/4 ч. ложки паприка (для соусу) 1/4 ч. ложки чорний мелений перець (для соусу) 1/2 ч. ложки сіль (для соусу) 1/2 ч. ложки

Процес приготування:

Натріть сир Чеддер на тертці, подрібніть зелену цибулю, а білий хліб перемеліть у крихту. Увімкніть духовку та розігрійте її до 160-170°C. У великій мисці змішайте всі інгредієнти для м’ясних кульок і добре перемішайте. З отриманої маси сформуйте кульки діаметром 2-2,5 см. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і запікайте в духовці 15-20 хвилин. Поки кульки готуються, зробіть соус. Подрібніть залишок зеленої цибулі, додайте решту інгредієнтів і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Готові кульки викладіть на сервірувальну тарілку, посипте свіжою зеленню. Соус подайте окремо в піалі.

Щоб частування було ще зручнішим, подавайте кульки з дерев’яними шпажками. Суміш спецій та два види сиру зроблять страву неймовірно соковитою та ароматною. Для яскравішого смаку подайте разом із соусом чилі чи свіжими овочами. Смачного!

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