М'ясо в секретному маринаді: після цього рецепту ви готуватимете його лише так

Якщо ви готуєтеся до Нового року і шукаєте страву, яка стане основною родзинкою святкового столу, зверніть увагу на рецепт запеченого м'яса! Це соковите та неймовірно смачне м'ясо, приготоване в рукаві для запікання, точно здивує вас.
Завдяки секретному маринаду воно набуває унікального аромату та смаку, а процес приготування виявиться надзвичайно простим. Будьте готові до захоплених відгуків – ця страва настільки смачна, що ви готуватимете її знову і знову!
Інгредієнти
- м'ясо (філе)
- 1,5 кг
- сіль
- 1,5 ч. л.
- перець чорний
- 1/2 ч. л.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- аджика суха
- 1,5 ч. л.
- часник
- 1 шт.
- вода
- 100 мл
Процес приготування:
- Спочатку робимо надрізи на м'ясі у вигляді сіточки, але не прорізаємо до кінця. Потім солимо м'ясо: на кожен кг додаємо 1 ч. л. солі. Рівномірно розподіляємо сіль по м'ясу. Далі додаємо спеції: 1 ч. л. чорного перцю, 1 ч. л. солодкої паприки та 1 ч. л. сухої аджики. Спеції також рівномірно розподіляємо по м'ясу. Кладемо його до миски.
- Тепер готуємо маринад. Очищаємо 1 головку часнику, пропускаємо через прес і змішуємо зі 100 мл води. Це буде секретний маринад. Його можна трохи настояти, а потім набрати в шприц і зробити ін'єкції в м'ясо. Заливаємо м'ясо часниковою водою та рівномірно її розподіляємо. Закриваємо миску і ставимо до холодильника на 4–5 годин або краще – на ніч.
- Коли м'ясо настоялося, дістаємо його з холодильника, кладемо в рукав для запікання, зав'язуємо його і кладемо на деко. Ставимо до розігрітої до 200 градусів духовки та готуємо 1 год. 20 хв.
- Після приготування виймаємо м'ясо з духовки, перекладаємо на тарілку, нарізаємо порційними шматочками та подаємо з картопляним пюре, поливши м'ясо соусом, що виділився під час запікання.
Смачного!