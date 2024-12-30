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М'ясо в секретному маринаді: після цього рецепту ви готуватимете його лише так

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
252 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
683
Час на прочитання
2 хв
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М'ясо в секретному маринаді: після цього рецепту ви готуватимете його лише так

М'ясо в секретному маринаді: будете готувати лише так / Фото: pixabay.com

Якщо ви готуєтеся до Нового року і шукаєте страву, яка стане основною родзинкою святкового столу, зверніть увагу на рецепт запеченого м'яса! Це соковите та неймовірно смачне м'ясо, приготоване в рукаві для запікання, точно здивує вас.

Завдяки секретному маринаду воно набуває унікального аромату та смаку, а процес приготування виявиться надзвичайно простим. Будьте готові до захоплених відгуків – ця страва настільки смачна, що ви готуватимете її знову і знову!

Інгредієнти

м'ясо (філе)
1,5 кг
сіль
1,5 ч. л.
перець чорний
1/2 ч. л.
паприка солодка
1 ч. л.
аджика суха
1,5 ч. л.
часник
1 шт.
вода
100 мл

Процес приготування:

  1. Спочатку робимо надрізи на м'ясі у вигляді сіточки, але не прорізаємо до кінця. Потім солимо м'ясо: на кожен кг додаємо 1 ч. л. солі. Рівномірно розподіляємо сіль по м'ясу. Далі додаємо спеції: 1 ч. л. чорного перцю, 1 ч. л. солодкої паприки та 1 ч. л. сухої аджики. Спеції також рівномірно розподіляємо по м'ясу. Кладемо його до миски.
  2. Тепер готуємо маринад. Очищаємо 1 головку часнику, пропускаємо через прес і змішуємо зі 100 мл води. Це буде секретний маринад. Його можна трохи настояти, а потім набрати в шприц і зробити ін'єкції в м'ясо. Заливаємо м'ясо часниковою водою та рівномірно її розподіляємо. Закриваємо миску і ставимо до холодильника на 4–5 годин або краще – на ніч.
  3. Коли м'ясо настоялося, дістаємо його з холодильника, кладемо в рукав для запікання, зав'язуємо його і кладемо на деко. Ставимо до розігрітої до 200 градусів духовки та готуємо 1 год. 20 хв.
  4. Після приготування виймаємо м'ясо з духовки, перекладаємо на тарілку, нарізаємо порційними шматочками та подаємо з картопляним пюре, поливши м'ясо соусом, що виділився під час запікання.

Смачного!

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