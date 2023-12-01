М'ясо з овочами, запечене у фользі: рецепт святкової страви

Така страва підійде для свята, оскільки має апетитний та красивий вигляд. Запечене м'ясо з овочами можна подати у фользі: покладіть кожну порцію на тарілку. Готується дуже швидко: наріжте м'ясо, овочі, натріть сир, викладіть шарами і запікайте у фользі.