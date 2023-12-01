М'ясо з овочами, запечене у фользі: рецепт святкової страви

Така страва підійде для свята, оскільки має апетитний та красивий вигляд. Запечене м'ясо з овочами можна подати у фользі: покладіть кожну порцію на тарілку. Готується дуже швидко: наріжте м'ясо, овочі, натріть сир, викладіть шарами і запікайте у фользі.
Інгредієнти
- свинина (ошийок)
- 800 г
- картопля
- 3 шт.
- печериці
- 150 г
- болгарський перець
- 1 шт.
- сир твердий
- 150 г
- майонез
- приправа для м'яса
- сіль
- панірувальні сухарі
- олія
- Картоплю та цибулю очистіть і наріжте кружалцями.
- Печериці також наріжте кружальцями, перець - кільцями, а сир - пластинами.
- Свинину наріжте пластами завтовшки трохи більше одного сантиметра і відбийте молоточком через харчову плівку.
- Лист фольги змастіть олією. Викладіть м'ясо, посоліть та посипте приправою. На м'ясо викладіть картоплю, цибулю, печериці, болгарський перець, майонез, сир і посипте сухарями. Загорніть у фольгу, щоб вийшов мішечок.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 200 градусів 40-50 хвилин.
Поради:
- Кожен шар трохи підсолюйте.
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