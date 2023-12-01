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М'ясо з овочами, запечене у фользі: рецепт святкової страви

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
268 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
808
Час на прочитання
1 хв
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М'ясо з овочами, запечене у фользі: рецепт святкової страви

М'ясо з овочами, запечене у фользі. / Фото: Credits

Така страва підійде для свята, оскільки має апетитний та красивий вигляд. Запечене м'ясо з овочами можна подати у фользі: покладіть кожну порцію на тарілку. Готується дуже швидко: наріжте м'ясо, овочі, натріть сир, викладіть шарами і запікайте у фользі.

Інгредієнти

свинина (ошийок)
800 г
картопля
3 шт.
печериці
150 г
болгарський перець
1 шт.
сир твердий
150 г
майонез
приправа для м'яса
сіль
панірувальні сухарі
олія
  1. Картоплю та цибулю очистіть і наріжте кружалцями.
  2. Печериці також наріжте кружальцями, перець - кільцями, а сир - пластинами.
  3. Свинину наріжте пластами завтовшки трохи більше одного сантиметра і відбийте молоточком через харчову плівку.
  4. Лист фольги змастіть олією. Викладіть м'ясо, посоліть та посипте приправою. На м'ясо викладіть картоплю, цибулю, печериці, болгарський перець, майонез, сир і посипте сухарями. Загорніть у фольгу, щоб вийшов мішечок.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 200 градусів 40-50 хвилин.

Поради:

  • Кожен шар трохи підсолюйте.

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Дата публікації
Перегляди
808
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