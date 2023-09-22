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Макарони "гнізда" з фаршем на сковороді: простий рецепт на обід чи вечерю

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
163 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
174
Час на прочитання
1 хв
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Макарони "гнізда" з фаршем на сковороді: простий рецепт на обід чи вечерю

Макарони "гнізда" з фаршем на сковороді / Фото: YouTube

Смачний обід на всю сім'ю — макарони "гнізда" з фаршем на сковороді.

Швидкий рецепт макаронів "гнізда" з фаршем, який може стати повноцінною стравою. Головне — купити відповідні спагеті, які скручені у вигляді гніздечка. Така страва дуже ефективно виглядає під час подавання на стіл. Тому її можна готувати навіть на свято.

Інгредієнти

макарони "гнізда"
7 шт
фарш
300 г
вода
півсклянки
вершки 20%
200 мл
сир
100 г
спеції
за смаком

Спосіб приготування:

  1. Вилийте на сковорідку невелику кількість рослинної олії. Викладіть "гнізда". Помістіть всередину кульки з фаршу.
  2. Налийте воду, вершки, додайте спеції.
  3. Накрийте кришкою і готуйте на маленькому вогні 25 хвилин (поки не вбереться вся рідина).
  4. Потім посипте тертим сиром, накрийте кришкою ще на 1 хвилин, щоб сир розплавився.

Смачного!

Дата публікації
Перегляди
174
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