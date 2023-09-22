Макарони "гнізда" з фаршем на сковороді: простий рецепт на обід чи вечерю

Швидкий рецепт макаронів "гнізда" з фаршем, який може стати повноцінною стравою. Головне — купити відповідні спагеті, які скручені у вигляді гніздечка. Така страва дуже ефективно виглядає під час подавання на стіл. Тому її можна готувати навіть на свято.

Інгредієнти макарони "гнізда" 7 шт фарш 300 г вода півсклянки вершки 20% 200 мл сир 100 г спеції за смаком

Спосіб приготування:

Вилийте на сковорідку невелику кількість рослинної олії. Викладіть "гнізда". Помістіть всередину кульки з фаршу. Налийте воду, вершки, додайте спеції. Накрийте кришкою і готуйте на маленькому вогні 25 хвилин (поки не вбереться вся рідина). Потім посипте тертим сиром, накрийте кришкою ще на 1 хвилин, щоб сир розплавився.

Смачного!