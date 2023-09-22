Макарони "гнізда" з фаршем на сковороді: простий рецепт на обід чи вечерю

Смачний обід на всю сім'ю — макарони "гнізда" з фаршем на сковороді.
Швидкий рецепт макаронів "гнізда" з фаршем, який може стати повноцінною стравою. Головне — купити відповідні спагеті, які скручені у вигляді гніздечка. Така страва дуже ефективно виглядає під час подавання на стіл. Тому її можна готувати навіть на свято.
Інгредієнти
- макарони "гнізда"
- 7 шт
- фарш
- 300 г
- вода
- півсклянки
- вершки 20%
- 200 мл
- сир
- 100 г
- спеції
- за смаком
Спосіб приготування:
- Вилийте на сковорідку невелику кількість рослинної олії. Викладіть "гнізда". Помістіть всередину кульки з фаршу.
- Налийте воду, вершки, додайте спеції.
- Накрийте кришкою і готуйте на маленькому вогні 25 хвилин (поки не вбереться вся рідина).
- Потім посипте тертим сиром, накрийте кришкою ще на 1 хвилин, щоб сир розплавився.
Смачного!