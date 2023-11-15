Макарони по-флотськи: українська версія італійського болоньєзе

Особливість цього рецепту в тому, що макарони бажано купувати з борозенками, за рахунок ребристості м'ясо добре прилипає до макаронів, а під час додавання вершкового масла страва набуває м'якого вершкового смаку. Для цього м'ясо відваріть, пропустіть через м'ясорубку, обсмажте та змішайте з готовими макаронами та обсмаженою цибулею.
Інгредієнти
- м'ясо яловичини
- 500 г
- макарони
- 350 г
- бульйон
- 0,5 склянки
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- олія
- 1 ст. л.
- вершкове масло
- 50 г
- перець чорний мелений
- сіль
- Відваріть макарони у підсоленій воді до готовності. Злийте воду, але не промивайте.
- М'ясо також відваріть до готовності, а наприкінці посоліть. Остудіть у бульйоні, потім подрібніть за допомогою м'ясорубки.
- На олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте перекручене м'ясо, вершкове масло, бульйон, перець та відварені макарони. Перемішайте. Зніміть із вогню.
Поради:
- М'ясо використовуйте будь-яке.
- Макарони краще купувати твердих сортів.
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