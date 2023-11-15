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Макарони по-флотськи: українська версія італійського болоньєзе

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
295 ккал
Дата публікації
Перегляди
425
Час на прочитання
1 хв
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Макарони по-флотськи: українська версія італійського болоньєзе

Макарони по флотськи / Фото: Credits

Особливість цього рецепту в тому, що макарони бажано купувати з борозенками, за рахунок ребристості м'ясо добре прилипає до макаронів, а під час додавання вершкового масла страва набуває м'якого вершкового смаку. Для цього м'ясо відваріть, пропустіть через м'ясорубку, обсмажте та змішайте з готовими макаронами та обсмаженою цибулею.

Інгредієнти

м'ясо яловичини
500 г
макарони
350 г
бульйон
0,5 склянки
цибуля ріпчаста
1 шт.
олія
1 ст. л.
вершкове масло
50 г
перець чорний мелений
сіль
  1. Відваріть макарони у підсоленій воді до готовності. Злийте воду, але не промивайте.
  2. М'ясо також відваріть до готовності, а наприкінці посоліть. Остудіть у бульйоні, потім подрібніть за допомогою м'ясорубки.
  3. На олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте перекручене м'ясо, вершкове масло, бульйон, перець та відварені макарони. Перемішайте. Зніміть із вогню.

Поради:

  • М'ясо використовуйте будь-яке.
  • Макарони краще купувати твердих сортів.

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Дата публікації
Перегляди
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