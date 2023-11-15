Макарони по-флотськи: українська версія італійського болоньєзе

Особливість цього рецепту в тому, що макарони бажано купувати з борозенками, за рахунок ребристості м'ясо добре прилипає до макаронів, а під час додавання вершкового масла страва набуває м'якого вершкового смаку. Для цього м'ясо відваріть, пропустіть через м'ясорубку, обсмажте та змішайте з готовими макаронами та обсмаженою цибулею.