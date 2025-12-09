ТСН у соціальних мережах

М’ясо по-французьки з ананасами для новорічного столу: святковий акцент

На Новий рік завжди готую мясо по-французьки з ананасом

Рецепт м'яса по-французьки

Новорічний стіл має бути не лише ситним, але й незабутньо красивим. Оскільки покровитель 2026 року — Червоний Вогняний Кінь особливо полюбляє яскраві та соковиті страви, м’ясо по-французьки з ананасами стане ідеальним святковим акцентом та порадує гостей незвичайним смаком. Ця страва виходить неймовірно соковитою та виглядає дуже ошатно.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобляться:

  • Свиняча корейка — 1 кілограм;

  • Цибуля — 2 штуки;

  • Помідори — 2 штуки;

  • Консервовані ананаси — 1 банка вагою півкілограма;

  • Твердий сир — 200 грамів;

  • Майонез — для легкої сіточки;

  • Сіль та перець — за смаком;

  • Олія — для змащення дека.

Покроковий рецепт приготування

  • Спершу підготуйте основу страви — м’ясо. Візьміть свинячу корейку і наріжте її порційними шматками завтовшки приблизно один сантиметр. Злегка відбийте кожен шматок і викладіть м’ясо на деко, яке попередньо змащено олією. Посоліть та поперчіть відбиті шматки свинини.

  • Далі підготуйте овочеву подушку — дві цибулини та два помідори наріжте тонкими півкільцями. Розкладіть ці овочі рівномірно поверх м’яса.

  • Наступний етап — додавання ананасів та безпосередньо термічна обробка. Викладіть шматочки консервованих ананасів із банки поверх овочів. Після цього зробіть легку сіточку з майонезу по всій поверхні страви.

  • Поставте деко в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте протягом 30 хвилин.

  • Після закінчення тридцяти хвилин посипте м’ясо натертим твердим сиром. Поставте деко назад у духовку ще на 7 хвилин. Подавайте м’ясо по-французьки з ананасами одразу, поки воно гаряче.

