М’ясо по-французьки з ананасами для новорічного столу: святковий акцент
На Новий рік завжди готую мясо по-французьки з ананасом
Новорічний стіл має бути не лише ситним, але й незабутньо красивим. Оскільки покровитель 2026 року — Червоний Вогняний Кінь особливо полюбляє яскраві та соковиті страви, м’ясо по-французьки з ананасами стане ідеальним святковим акцентом та порадує гостей незвичайним смаком. Ця страва виходить неймовірно соковитою та виглядає дуже ошатно.
Інгредієнти
Для приготування вам знадобляться:
Свиняча корейка — 1 кілограм;
Цибуля — 2 штуки;
Помідори — 2 штуки;
Консервовані ананаси — 1 банка вагою півкілограма;
Твердий сир — 200 грамів;
Майонез — для легкої сіточки;
Сіль та перець — за смаком;
Олія — для змащення дека.
Покроковий рецепт приготування
Спершу підготуйте основу страви — м’ясо. Візьміть свинячу корейку і наріжте її порційними шматками завтовшки приблизно один сантиметр. Злегка відбийте кожен шматок і викладіть м’ясо на деко, яке попередньо змащено олією. Посоліть та поперчіть відбиті шматки свинини.
Далі підготуйте овочеву подушку — дві цибулини та два помідори наріжте тонкими півкільцями. Розкладіть ці овочі рівномірно поверх м’яса.
Наступний етап — додавання ананасів та безпосередньо термічна обробка. Викладіть шматочки консервованих ананасів із банки поверх овочів. Після цього зробіть легку сіточку з майонезу по всій поверхні страви.
Поставте деко в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте протягом 30 хвилин.
Після закінчення тридцяти хвилин посипте м’ясо натертим твердим сиром. Поставте деко назад у духовку ще на 7 хвилин. Подавайте м’ясо по-французьки з ананасами одразу, поки воно гаряче.