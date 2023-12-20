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Минтай, тушкований у сметані з овочами: дуже простий рецепт

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
82 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
31
Час на прочитання
1 хв
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Минтай, тушкований у сметані з овочами: дуже простий рецепт

Мінтай тушкований у сметані з овочами / Фото: Credits

Минтай з овочами та сметаною на сковороді стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру: гречки, рису, картопляного пюре або тушкованих овочів. Сметана надасть рибі соковитості та вершкового смаку. Для приготування вам знадобляться минтай, цибуля, морква та сметана.

Інгредієнти

минтай
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
борошно
3 ст. л.
морква
1 шт.
сметана
300 г
вода
1 скл.
часник
1 зубчик
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Рибу почистіть, відріжте плавці, вийміть чорну плівку з черевця, вимийте і наріжте шматки. Перекладіть у миску, додайте сіль, перець, часник. Перемішайте.
  2. Обваляйте рибу в борошні і обсмажте на олії з двох боків і перекладіть на тарілку.
  3. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на великій тертці.
  4. Обсмажте на олії до золотистого кольору.
  5. У мисці з'єднайте сметану, сіль, перець, часник. Додайте воду, одну столову ложку борошна. Перемішайте.
  6. Викладіть рибу на моркву із цибулею. Вилийте сметанну заливку та тушкуйте на повільному вогні під закритою кришкою 15 хвилин. Перекладіть на тарілку та подавайте до столу.

Поради:

  • Для приготування страв можна використовувати як цілі тушки, так і філе.

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Дата публікації
Перегляди
31
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