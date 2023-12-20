Минтай, тушкований у сметані з овочами: дуже простий рецепт

Минтай з овочами та сметаною на сковороді стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру: гречки, рису, картопляного пюре або тушкованих овочів. Сметана надасть рибі соковитості та вершкового смаку. Для приготування вам знадобляться минтай, цибуля, морква та сметана.
Інгредієнти
- минтай
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- борошно
- 3 ст. л.
- морква
- 1 шт.
- сметана
- 300 г
- вода
- 1 скл.
- часник
- 1 зубчик
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Рибу почистіть, відріжте плавці, вийміть чорну плівку з черевця, вимийте і наріжте шматки. Перекладіть у миску, додайте сіль, перець, часник. Перемішайте.
- Обваляйте рибу в борошні і обсмажте на олії з двох боків і перекладіть на тарілку.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на великій тертці.
- Обсмажте на олії до золотистого кольору.
- У мисці з'єднайте сметану, сіль, перець, часник. Додайте воду, одну столову ложку борошна. Перемішайте.
- Викладіть рибу на моркву із цибулею. Вилийте сметанну заливку та тушкуйте на повільному вогні під закритою кришкою 15 хвилин. Перекладіть на тарілку та подавайте до столу.
Поради:
- Для приготування страв можна використовувати як цілі тушки, так і філе.
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