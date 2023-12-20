Минтай, тушкований у сметані з овочами: дуже простий рецепт

Минтай з овочами та сметаною на сковороді стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру: гречки, рису, картопляного пюре або тушкованих овочів. Сметана надасть рибі соковитості та вершкового смаку. Для приготування вам знадобляться минтай, цибуля, морква та сметана.