"Молдовські" вареники: дуже незвична начинка і смачне тісто — рецепт

Начинка з м’яса досить ситна, а тому такі вареники чудово підходять для обіду або вечері. Рецептом поділилися на сайті "Господинька".

Процес приготування:

Варіння м'яса на начинку: в каструлю влити воду, додати цибулину, морквину, корінь петрушки, горошини перцю і лавровий лист. Поставити на повільний вогонь, щоб свинина не кипіла, а томилася. Сіль додається наприкінці.

Тісто: борошно просіяти у глибоку миску, збити виделкою одне яйце кімнатної температури, додати до борошна, влити олію. Поступово, тоненькою цівкою, влити окріп. Одразу вимішати тісто, коли воно трішки охолоне, вимішувати руками ще 5 хвилин. Воно повинно бути ніжним, еластичним, не липнути до рук. Накрити рушником і залишити на 30 хвилин.

Приготування начинки: готове м'ясо краще залишити охолоджуватися в бульйоні, щоб воно було соковитим. Нарізати його на невеликі шматки, пропустити через м'ясорубку з великими отворами. В сковороді розтопити смалець, підсмажити цибулю до золотистості, додати до м'яса її і кілька ложок бульйону, приправити сіллю, перцем, тмином.

Відщипнути шматок тіста, зробити кульку приблизно у 25 г, розкачати, викласти щедру ложку начинки всередину, защепнути краї.