"Молдовські" вареники: дуже незвична начинка і смачне тісто — рецепт

Спробуйте приготувати ці великі і соковиті вареники з незвичною начинкою. Ми впевнені, що вашим рідним вони дуже сподобаються.

Молдавські вареники: рецепт

Молдавські вареники: рецепт / © unsplash.com

Начинка з м’яса досить ситна, а тому такі вареники чудово підходять для обіду або вечері. Рецептом поділилися на сайті "Господинька".

Інгредієнти

свинина
700 г
цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
корінь петрушки
1 шт.
лавровий лист
1 шт.
часник
1 зубчик
перець духмяний горошком
3 шт.
перець горошком
5 шт.
сіль
5 г
борошно
500 г
сіль (в тісто)
дрібка
яйце
1 шт.
олія
5 ст. ложок
окріп
250 мл
смалець (для смаження цибулі в начинку)
3 ст. ложки
цибулина (в начинку)
1 шт.
тмин
1, 5 г

Процес приготування:

  1. Варіння м'яса на начинку: в каструлю влити воду, додати цибулину, морквину, корінь петрушки, горошини перцю і лавровий лист. Поставити на повільний вогонь, щоб свинина не кипіла, а томилася. Сіль додається наприкінці.

  2. Тісто: борошно просіяти у глибоку миску, збити виделкою одне яйце кімнатної температури, додати до борошна, влити олію. Поступово, тоненькою цівкою, влити окріп. Одразу вимішати тісто, коли воно трішки охолоне, вимішувати руками ще 5 хвилин. Воно повинно бути ніжним, еластичним, не липнути до рук. Накрити рушником і залишити на 30 хвилин.

  3. Приготування начинки: готове м'ясо краще залишити охолоджуватися в бульйоні, щоб воно було соковитим. Нарізати його на невеликі шматки, пропустити через м'ясорубку з великими отворами. В сковороді розтопити смалець, підсмажити цибулю до золотистості, додати до м'яса її і кілька ложок бульйону, приправити сіллю, перцем, тмином.

  4. Відщипнути шматок тіста, зробити кульку приблизно у 25 г, розкачати, викласти щедру ложку начинки всередину, защепнути краї.

  5. У велику каструлю налити води, додати 1 ст. ложку солі, лавровий лист, кілька горошин перцю і варити вареники, коли вода закипить. Коли вони піднялися на поверхню, проварити ще 3 хвилини. Вийняти, приправити вершковим маслом за бажання.

Смачного!

