"Молдовські" вареники: дуже незвична начинка і смачне тісто — рецепт
Спробуйте приготувати ці великі і соковиті вареники з незвичною начинкою. Ми впевнені, що вашим рідним вони дуже сподобаються.
Начинка з м’яса досить ситна, а тому такі вареники чудово підходять для обіду або вечері. Рецептом поділилися на сайті "Господинька".
Інгредієнти
- свинина
- 700 г
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- корінь петрушки
- 1 шт.
- лавровий лист
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- перець духмяний горошком
- 3 шт.
- перець горошком
- 5 шт.
- сіль
- 5 г
- борошно
- 500 г
- сіль (в тісто)
- дрібка
- яйце
- 1 шт.
- олія
- 5 ст. ложок
- окріп
- 250 мл
- смалець (для смаження цибулі в начинку)
- 3 ст. ложки
- цибулина (в начинку)
- 1 шт.
- тмин
- 1, 5 г
Процес приготування:
Варіння м'яса на начинку: в каструлю влити воду, додати цибулину, морквину, корінь петрушки, горошини перцю і лавровий лист. Поставити на повільний вогонь, щоб свинина не кипіла, а томилася. Сіль додається наприкінці.
Тісто: борошно просіяти у глибоку миску, збити виделкою одне яйце кімнатної температури, додати до борошна, влити олію. Поступово, тоненькою цівкою, влити окріп. Одразу вимішати тісто, коли воно трішки охолоне, вимішувати руками ще 5 хвилин. Воно повинно бути ніжним, еластичним, не липнути до рук. Накрити рушником і залишити на 30 хвилин.
Приготування начинки: готове м'ясо краще залишити охолоджуватися в бульйоні, щоб воно було соковитим. Нарізати його на невеликі шматки, пропустити через м'ясорубку з великими отворами. В сковороді розтопити смалець, підсмажити цибулю до золотистості, додати до м'яса її і кілька ложок бульйону, приправити сіллю, перцем, тмином.
Відщипнути шматок тіста, зробити кульку приблизно у 25 г, розкачати, викласти щедру ложку начинки всередину, защепнути краї.
У велику каструлю налити води, додати 1 ст. ложку солі, лавровий лист, кілька горошин перцю і варити вареники, коли вода закипить. Коли вони піднялися на поверхню, проварити ще 3 хвилини. Вийняти, приправити вершковим маслом за бажання.
Смачного!