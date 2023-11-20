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Надзвичайно смачно: картопляні кульки-фрі з беконом та сиром

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
750 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
262
Час на прочитання
1 хв
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Надзвичайно смачно: картопляні кульки-фрі з беконом та сиром

Картопляні кульки-фрі з беконом та сиром / Фото: фото: Bene Gusto

Кулінарний блогер Сем Вей запропонував рецепт смажених у фритюрі картопляних кульок, покритих беконом та сиром.

Інгредієнти

картопля
7 шт
бекон
200 гр
тим'ян
1 пучок
часник
4 зубчики
сир Пармезан
100 гр
борошно
2 ст. л.
сіль
чорний мелений перець
олія

Приготування

  1. Помийте та висушіть картоплю, викладіть на деко та проткніть кожну картоплину ножем в кількох місцях.
  2. Ще одне деко застеліть пергаментом, викладіть на нього полоски бекону.
  3. Картоплю та бекон поставте запікатись 25 хвилин у розігріту на 200°С духовку.
  4. Дістаньте картоплю, очистіть її від шкірки та натріть на крупній тертці.
  5. Бекон дрібно поріжте ножем в крихту.
  6. Відділіть листя тим'яну від стебел та дрібно поріжте.
  7. Очистіть часник, натріть на дрібну тертку.
  8. Змішайте, картоплю, 2/3 бекону, часник, тим'ян, сіль, перець, борошно.
  9. Сформуйте картопляні кульки та обсмажте їх у великій кількості олії до золотистого кольору. За допомогою паперових рушників приберіть зайвий жир.
  10. Присипте кульки сіллю, тертим пармезаном та залишком бекону.

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Дата публікації
Перегляди
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