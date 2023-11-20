Надзвичайно смачно: картопляні кульки-фрі з беконом та сиром

Кулінарний блогер Сем Вей запропонував рецепт смажених у фритюрі картопляних кульок, покритих беконом та сиром.
Інгредієнти
- картопля
- 7 шт
- бекон
- 200 гр
- тим'ян
- 1 пучок
- часник
- 4 зубчики
- сир Пармезан
- 100 гр
- борошно
- 2 ст. л.
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Приготування
- Помийте та висушіть картоплю, викладіть на деко та проткніть кожну картоплину ножем в кількох місцях.
- Ще одне деко застеліть пергаментом, викладіть на нього полоски бекону.
- Картоплю та бекон поставте запікатись 25 хвилин у розігріту на 200°С духовку.
- Дістаньте картоплю, очистіть її від шкірки та натріть на крупній тертці.
- Бекон дрібно поріжте ножем в крихту.
- Відділіть листя тим'яну від стебел та дрібно поріжте.
- Очистіть часник, натріть на дрібну тертку.
- Змішайте, картоплю, 2/3 бекону, часник, тим'ян, сіль, перець, борошно.
- Сформуйте картопляні кульки та обсмажте їх у великій кількості олії до золотистого кольору. За допомогою паперових рушників приберіть зайвий жир.
- Присипте кульки сіллю, тертим пармезаном та залишком бекону.
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