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- Другі страви
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Надзвичайно ніжні і соковиті: курячі котлети "Пташине молоко" — спробуйте, не пожалкуєте
Якщо ви полюбляєте смажити саме курячі котлети, спробуйте приготувати за цим рецептом. Вони по-справжньому тануть у роті.
Для ваших рідних котлети “Пташине молоко” стануть справжнім подарунком і проявом вашої любові: вони відрізняються хрустким паніруванням, ніжною начинкою та дуже соковитим м’ясом.
Інгредієнти
- куряче філе
- 2 шт.
- білий хліб
- 200 г
- молоко
- 30 мл
- цибулина
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- яйце (в фарш)
- 1 шт.
- сіль, перець
- за смаком
- яйце (начинка)
- 2 шт.
- твердий сир
- 100 г
- вершкове масло
- 100 г
- зелень
- 30 г
- яйце (на кляр)
- 2 шт.
- пшеничне борошно
- 60 г
- розпушувач
- 5 г
- майонез
- 60 г
Процес приготування:
Відваріть яйця до готовності, остудіть та очистьте. Білий хліб подрібніть руками, залийте молоком і швидко відіжміть надлишок рідини.
Куряче філе разом із цибулею та часником наріжте довільними шматками й подрібніть у блендері до отримання гладкої, однорідної маси. Додайте до неї розмочений хліб, вбийте сире яйце, приправте сіллю й перцем. Ретельно перемішайте до з’єднання всіх інгредієнтів.
Зварені яйця натріть на дрібній тертці. З’єднайте з м’яким вершковим маслом і розімніть до стану ніжної пасти. Всипте дрібно посічену зелень, ще раз перемішайте. За потреби додайте сіль і перець на свій смак.
Для приготування кляру розбийте яйця, додайте до них майонез і дрібку солі. Збийте суміш виделкою до однорідного стану. В окремій посудині змішайте пшеничне борошно з розпушувачем і всипте до яєчно-майонезної маси. Перемішайте до консистенції густого тіста, схожого на те, з якого готують оладки. Якщо суміш вийшла надто густою, додайте ще одне яйце й розмішайте.
Щоб сформувати котлети, злегка змочіть руки у воді. Візьміть невелику порцію фаршу (трохи менше столової ложки), зробіть плаский круглий коржик. У центр викладіть 1–2 чайні ложки сирно-яєчної начинки й обережно з’єднайте краї, як під час ліплення вареників, щоб начинка опинилася всередині.
У сковороді розігрійте рослинну олію на середньому вогні. Обережно вмочуйте кожну котлету в кляр і викладайте на гарячу поверхню. За бажанням можна працювати в рукавичках. Обсмажуйте з обох боків по 2 хвилини — до появи золотистої скоринки.
Смачного!