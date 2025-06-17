Надзвичайно ніжні і соковиті: курячі котлети "Пташине молоко" — спробуйте, не пожалкуєте

Для ваших рідних котлети “Пташине молоко” стануть справжнім подарунком і проявом вашої любові: вони відрізняються хрустким паніруванням, ніжною начинкою та дуже соковитим м’ясом.

Процес приготування:

Відваріть яйця до готовності, остудіть та очистьте. Білий хліб подрібніть руками, залийте молоком і швидко відіжміть надлишок рідини.

Куряче філе разом із цибулею та часником наріжте довільними шматками й подрібніть у блендері до отримання гладкої, однорідної маси. Додайте до неї розмочений хліб, вбийте сире яйце, приправте сіллю й перцем. Ретельно перемішайте до з’єднання всіх інгредієнтів.

Зварені яйця натріть на дрібній тертці. З’єднайте з м’яким вершковим маслом і розімніть до стану ніжної пасти. Всипте дрібно посічену зелень, ще раз перемішайте. За потреби додайте сіль і перець на свій смак.

Для приготування кляру розбийте яйця, додайте до них майонез і дрібку солі. Збийте суміш виделкою до однорідного стану. В окремій посудині змішайте пшеничне борошно з розпушувачем і всипте до яєчно-майонезної маси. Перемішайте до консистенції густого тіста, схожого на те, з якого готують оладки. Якщо суміш вийшла надто густою, додайте ще одне яйце й розмішайте.

Щоб сформувати котлети, злегка змочіть руки у воді. Візьміть невелику порцію фаршу (трохи менше столової ложки), зробіть плаский круглий коржик. У центр викладіть 1–2 чайні ложки сирно-яєчної начинки й обережно з’єднайте краї, як під час ліплення вареників, щоб начинка опинилася всередині.