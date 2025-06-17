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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
2 хв

Надзвичайно ніжні і соковиті: курячі котлети "Пташине молоко" — спробуйте, не пожалкуєте

Якщо ви полюбляєте смажити саме курячі котлети, спробуйте приготувати за цим рецептом. Вони по-справжньому тануть у роті.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
58 хвилин
Харчова цінність на 100 г
226 ккал
Курячі котлети "Пташине молоко": рецепт

Курячі котлети "Пташине молоко": рецепт / © Фото з відкритих джерел

Для ваших рідних котлети “Пташине молоко” стануть справжнім подарунком і проявом вашої любові: вони відрізняються хрустким паніруванням, ніжною начинкою та дуже соковитим м’ясом.

Інгредієнти

куряче філе
2 шт.
білий хліб
200 г
молоко
30 мл
цибулина
1 шт.
часник
3 зубчики
яйце (в фарш)
1 шт.
сіль, перець
за смаком
яйце (начинка)
2 шт.
твердий сир
100 г
вершкове масло
100 г
зелень
30 г
яйце (на кляр)
2 шт.
пшеничне борошно
60 г
розпушувач
5 г
майонез
60 г

Процес приготування:

  1. Відваріть яйця до готовності, остудіть та очистьте. Білий хліб подрібніть руками, залийте молоком і швидко відіжміть надлишок рідини.

  2. Куряче філе разом із цибулею та часником наріжте довільними шматками й подрібніть у блендері до отримання гладкої, однорідної маси. Додайте до неї розмочений хліб, вбийте сире яйце, приправте сіллю й перцем. Ретельно перемішайте до з’єднання всіх інгредієнтів.

  3. Зварені яйця натріть на дрібній тертці. З’єднайте з м’яким вершковим маслом і розімніть до стану ніжної пасти. Всипте дрібно посічену зелень, ще раз перемішайте. За потреби додайте сіль і перець на свій смак.

  4. Для приготування кляру розбийте яйця, додайте до них майонез і дрібку солі. Збийте суміш виделкою до однорідного стану. В окремій посудині змішайте пшеничне борошно з розпушувачем і всипте до яєчно-майонезної маси. Перемішайте до консистенції густого тіста, схожого на те, з якого готують оладки. Якщо суміш вийшла надто густою, додайте ще одне яйце й розмішайте.

  5. Щоб сформувати котлети, злегка змочіть руки у воді. Візьміть невелику порцію фаршу (трохи менше столової ложки), зробіть плаский круглий коржик. У центр викладіть 1–2 чайні ложки сирно-яєчної начинки й обережно з’єднайте краї, як під час ліплення вареників, щоб начинка опинилася всередині.

  6. У сковороді розігрійте рослинну олію на середньому вогні. Обережно вмочуйте кожну котлету в кляр і викладайте на гарячу поверхню. За бажанням можна працювати в рукавичках. Обсмажуйте з обох боків по 2 хвилини — до появи золотистої скоринки.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
311
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