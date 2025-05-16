Насмажите втричі більше котлет без додавання рису чи картоплі: рецепт пухких котлет від досвідчених кулінарів

Рецепт пухких котлет / © unsplash.com

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Незважаючи на те, що котлети — одна з найулюбленіших страв, багато господинь не до кінця знають всі секрети їх приготування. Хтось вважає, що вміє смажити котлети, але результат часто буває сухим і позбавленим об’єму. Насправді ж приготувати смачні і соковиті котлети зовсім не складно — потрібно лише дотримуватися правильних рекомендацій. Ділимося, які інгредієнти додати у фарш, щоб котлети були максимально соковитими.

Інгредієнти фарш 450 г цибулина 1 шт. курячі яйця середнього розміру 5 шт. панірувальні сухарі 150 г сіль та спеції ½ ч. ложки зелень пучок рослинна олія для смаження

Процес приготування:

Спочатку м’ясо потрібно або добре подрібнити, або взяти готовий фарш. Цибулю натріть на дрібній тертці. В окремій мисці змішайте фарш із спеціями, яйцями та натертою цибулею. Потім додайте панірувальні сухарі і дрібно порізану зелень. Усе ретельно перемішайте і дайте фаршу настоятися приблизно годину. Після цього змоченими у воді руками сформуйте котлети та обсмажуйте їх на добре розігрітій сковороді до появи золотистої скоринки. Коли скоринка утвориться, переверніть котлети, накрийте кришкою і готуйте ще 3-5 хвилин, щоб вони дійшли всередині.

Смачного!

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