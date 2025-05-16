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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Насмажите втричі більше котлет без додавання рису чи картоплі: рецепт пухких котлет від досвідчених кулінарів

Кожна господиня впевнена, що саме її котлети найсмачніші. Хоч рецепт і здається простим, приготувати ідеальні котлети вдається не кожному.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 45 хв.
Харчова цінність на 100 г
219 ккал
Рецепт пухких котлет

Рецепт пухких котлет / © unsplash.com

Незважаючи на те, що котлети — одна з найулюбленіших страв, багато господинь не до кінця знають всі секрети їх приготування. Хтось вважає, що вміє смажити котлети, але результат часто буває сухим і позбавленим об’єму. Насправді ж приготувати смачні і соковиті котлети зовсім не складно — потрібно лише дотримуватися правильних рекомендацій. Ділимося, які інгредієнти додати у фарш, щоб котлети були максимально соковитими.

Інгредієнти

фарш
450 г
цибулина
1 шт.
курячі яйця середнього розміру
5 шт.
панірувальні сухарі
150 г
сіль та спеції
½ ч. ложки
зелень
пучок
рослинна олія
для смаження

Процес приготування:

  1. Спочатку м’ясо потрібно або добре подрібнити, або взяти готовий фарш. Цибулю натріть на дрібній тертці. В окремій мисці змішайте фарш із спеціями, яйцями та натертою цибулею.

  2. Потім додайте панірувальні сухарі і дрібно порізану зелень. Усе ретельно перемішайте і дайте фаршу настоятися приблизно годину.

  3. Після цього змоченими у воді руками сформуйте котлети та обсмажуйте їх на добре розігрітій сковороді до появи золотистої скоринки.

  4. Коли скоринка утвориться, переверніть котлети, накрийте кришкою і готуйте ще 3-5 хвилин, щоб вони дійшли всередині.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
268
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