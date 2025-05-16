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- Другі страви
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Насмажите втричі більше котлет без додавання рису чи картоплі: рецепт пухких котлет від досвідчених кулінарів
Кожна господиня впевнена, що саме її котлети найсмачніші. Хоч рецепт і здається простим, приготувати ідеальні котлети вдається не кожному.
Незважаючи на те, що котлети — одна з найулюбленіших страв, багато господинь не до кінця знають всі секрети їх приготування. Хтось вважає, що вміє смажити котлети, але результат часто буває сухим і позбавленим об’єму. Насправді ж приготувати смачні і соковиті котлети зовсім не складно — потрібно лише дотримуватися правильних рекомендацій. Ділимося, які інгредієнти додати у фарш, щоб котлети були максимально соковитими.
Інгредієнти
- фарш
- 450 г
- цибулина
- 1 шт.
- курячі яйця середнього розміру
- 5 шт.
- панірувальні сухарі
- 150 г
- сіль та спеції
- ½ ч. ложки
- зелень
- пучок
- рослинна олія
- для смаження
Процес приготування:
Спочатку м’ясо потрібно або добре подрібнити, або взяти готовий фарш. Цибулю натріть на дрібній тертці. В окремій мисці змішайте фарш із спеціями, яйцями та натертою цибулею.
Потім додайте панірувальні сухарі і дрібно порізану зелень. Усе ретельно перемішайте і дайте фаршу настоятися приблизно годину.
Після цього змоченими у воді руками сформуйте котлети та обсмажуйте їх на добре розігрітій сковороді до появи золотистої скоринки.
Коли скоринка утвориться, переверніть котлети, накрийте кришкою і готуйте ще 3-5 хвилин, щоб вони дійшли всередині.
Смачного!