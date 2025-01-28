Навіть дуже жорстка печінка стане м'якою та ніжною: залийте окропом і додайте один цікавий продукт

Цей простий секрет вас точно здивує!
Ось кулінарний трюк, який змінить ваші страви з печінки: залийте її окропом, додайте гірчицю — і отримаєте неймовірно ніжну текстуру та багатий смак.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 700 г
- цибуля
- 3-4 шт.
- часник
- 2 зубчики
- сметана
- 4 ст. ложки
- вода
- 2 ст. ложки
- гірчиця
- 1 ч. ложка
- сіль, спеції
- за смаком
Процес приготування:
- Поріжте курячу печінку на шматочки середнього розміру, видаливши зайвий жир. Покладіть її в друшляк, промийте під проточною водою і дайте стекти зайвій рідині.
- Потім перенесіть печінку в глибоку тарілку, залийте окропом і залиште на 3 хвилини. Цибулю наріжте тонкими півкільцями та обсмажте на олії до м'якості. Додайте трохи солі й цукру за смаком. Коли цибуля стане золотистою, додайте подрібнений часник і обсмажте ще хвилину.
- Злийте гарячу воду з печінки і викладіть її на сковороду до цибулі. Тушкуйте під кришкою на середньому вогні 3-5 хвилин. Змішайте сметану з гірчицею. Якщо сметана надто густа, розбавте її водою і добре перемішайте.
- Залийте печінку з цибулею сметанним соусом, доведіть до кипіння. Потім зменште вогонь до мінімуму, накрийте сковороду кришкою і тушкуйте ще 10 хвилин. Перевірте смак соусу, за необхідності додайте спеції.
Подавайте печінку в сметанному соусі з улюбленим гарніром. Смачного!
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