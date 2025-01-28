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Навіть дуже жорстка печінка стане м'якою та ніжною: залийте окропом і додайте один цікавий продукт

Час приготування
23 хвилини
Харчова цінність на 100 г
308 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
753
Час на прочитання
2 хв
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Навіть дуже жорстка печінка стане м'якою та ніжною: залийте окропом і додайте один цікавий продукт

Як зробити печінку м'якою: рецепт / Фото: pixabay.com

Цей простий секрет вас точно здивує!

Ось кулінарний трюк, який змінить ваші страви з печінки: залийте її окропом, додайте гірчицю — і отримаєте неймовірно ніжну текстуру та багатий смак.

Інгредієнти

куряча печінка
700 г
цибуля
3-4 шт.
часник
2 зубчики
сметана
4 ст. ложки
вода
2 ст. ложки
гірчиця
1 ч. ложка
сіль, спеції
за смаком

Процес приготування:

  1. Поріжте курячу печінку на шматочки середнього розміру, видаливши зайвий жир. Покладіть її в друшляк, промийте під проточною водою і дайте стекти зайвій рідині.
  2. Потім перенесіть печінку в глибоку тарілку, залийте окропом і залиште на 3 хвилини. Цибулю наріжте тонкими півкільцями та обсмажте на олії до м'якості. Додайте трохи солі й цукру за смаком. Коли цибуля стане золотистою, додайте подрібнений часник і обсмажте ще хвилину.
  3. Злийте гарячу воду з печінки і викладіть її на сковороду до цибулі. Тушкуйте під кришкою на середньому вогні 3-5 хвилин. Змішайте сметану з гірчицею. Якщо сметана надто густа, розбавте її водою і добре перемішайте.
  4. Залийте печінку з цибулею сметанним соусом, доведіть до кипіння. Потім зменште вогонь до мінімуму, накрийте сковороду кришкою і тушкуйте ще 10 хвилин. Перевірте смак соусу, за необхідності додайте спеції.

Подавайте печінку в сметанному соусі з улюбленим гарніром. Смачного!

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