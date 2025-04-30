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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Найкраща страва з капусти і фаршу: це зовсім не голубці — готується швидко і дуже смакує

Це дуже проста і ситна страва на обід чи вечерю, яка запросто замінить голубці

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
53 хвилини
Харчова цінність на 100 г
102 ккал
Страва з фаршу і капусти: рецепт

Страва з фаршу і капусти: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Візьміть капусту, фарш, улюблені спеції і приготуйте капустяні чебуреки в клярі. Не пошкодуєте.

Інгредієнти

капустина
1 шт.
фарш
500 г
цибулина
1 шт.
сіль, чорний мелений перець
за смаком
яйця
3 шт.
борошно
2-3 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Капусту промити, вирізати серединку. Довести до кипіння в каструлі підсолену воду, покласти капустину в киплячу воду. Довести до кипіння і проварити 10 хвилин.

  2. Акуратно зняти виделкою листя, охолодити, зрізати зайве.

  3. До фаршу додати підсмажену цибулю, сіль, перець, змішати.

  4. Викласти фарш на один бік листя капусти, другим накрити зверху.

  5. Змішати яйця з дрібкою солі. Кожен "чебурек" спочатку обмакнути в борошні, потім в яєчному клярі.

  6. Розігріти олію на сковороді, обсмажити з двох сторін до золотистості під закритою кришкою по 4 хвилини. Викласти на паперові рушники, щоб позбутися зайвої рідини.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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