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- Другі страви
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Найкраща страва з капусти і фаршу: це зовсім не голубці — готується швидко і дуже смакує
Це дуже проста і ситна страва на обід чи вечерю, яка запросто замінить голубці
Візьміть капусту, фарш, улюблені спеції і приготуйте капустяні чебуреки в клярі. Не пошкодуєте.
Інгредієнти
- капустина
- 1 шт.
- фарш
- 500 г
- цибулина
- 1 шт.
- сіль, чорний мелений перець
- за смаком
- яйця
- 3 шт.
- борошно
- 2-3 ст. ложки
Процес приготування:
Капусту промити, вирізати серединку. Довести до кипіння в каструлі підсолену воду, покласти капустину в киплячу воду. Довести до кипіння і проварити 10 хвилин.
Акуратно зняти виделкою листя, охолодити, зрізати зайве.
До фаршу додати підсмажену цибулю, сіль, перець, змішати.
Викласти фарш на один бік листя капусти, другим накрити зверху.
Змішати яйця з дрібкою солі. Кожен "чебурек" спочатку обмакнути в борошні, потім в яєчному клярі.
Розігріти олію на сковороді, обсмажити з двох сторін до золотистості під закритою кришкою по 4 хвилини. Викласти на паперові рушники, щоб позбутися зайвої рідини.
Смачного!