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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Найсмачніші кабачки, які ви куштували: будете смажити щодня

Соковиті та ніжні кабачки — ідеальна страва на все літо!

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
22 хвилини
Харчова цінність на 100 г
138 ккал
Найсмачніші кабачки, які ви куштували: рецепт

Найсмачніші кабачки, які ви куштували: рецепт / © Pixabay

Цей легкий рецепт кабачків неодмінно стане вашим улюбленим. Якщо не хочеться нічого важкого в спеку — готуйте тільки так.

Інгредієнти

кабачок
1 шт.
яйця
2 шт.
сіль і перець
за смаком
сир фета
100 г
зелена цибуля
за смаком
свіжа м’ята
кілька листочків
борошно
5-7 ст. ложок
олія
для смаження

Процес приготування:

  1. Кабачок потрібно помити, висушити і натерти на дрібній терці. Далі віджати руками зайву вологу. Додати яйця, сіль та перець, ретельно перемішати. Додати подрібнений руками сир, нарізані дрібно зелену цибулю і свіжу м’яту.

  2. В суміш всипати борошно, ретельно перемішати, щоб не було грудочок.

  3. Обсмажити на розігрітій пательні з двох сторін до золотистої скоринки під кришкою.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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