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Найсмачніші кабачки, які ви куштували: будете смажити щодня
Соковиті та ніжні кабачки — ідеальна страва на все літо!
Цей легкий рецепт кабачків неодмінно стане вашим улюбленим. Якщо не хочеться нічого важкого в спеку — готуйте тільки так.
Інгредієнти
- кабачок
- 1 шт.
- яйця
- 2 шт.
- сіль і перець
- за смаком
- сир фета
- 100 г
- зелена цибуля
- за смаком
- свіжа м’ята
- кілька листочків
- борошно
- 5-7 ст. ложок
- олія
- для смаження
Процес приготування:
Кабачок потрібно помити, висушити і натерти на дрібній терці. Далі віджати руками зайву вологу. Додати яйця, сіль та перець, ретельно перемішати. Додати подрібнений руками сир, нарізані дрібно зелену цибулю і свіжу м’яту.
В суміш всипати борошно, ретельно перемішати, щоб не було грудочок.
Обсмажити на розігрітій пательні з двох сторін до золотистої скоринки під кришкою.
Смачного!