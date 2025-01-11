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Найсмачніші крученики з курячого м'яса: за цим рецептом захочеться готувати ще і ще

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
166 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
484
Час на прочитання
1 хв
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Найсмачніші крученики з курячого м'яса: за цим рецептом захочеться готувати ще і ще

Курячі крученики: рецепт (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Ці курячі крученики настільки смачні, що вам захочеться їх готувати через день. Всі в вашій родині будуть в захваті від простого і бюджетного рецепту.

Якщо ви вже не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю, щоб смакувало всім в родині, спробуйте цей рецепт.

Інгредієнти

картопля
4-5 шт.
паприка
1 ч. ложка
орегано
2 ч. ложка
перець
за смаком
сіль
3 ч. ложки
олія
3 ст. ложки
куряче філе
3 шт.
сухий часник
1 ч. ложка
олія (для соусу)
100 мл
оцет
1 ч. ложка
яйце
1 шт.
гірчиця
1 ч. ложка
часник
2 зубчики
сіль (для соусу)
1 ч. ложка
петрушка
пучок
твердий сир
150 г

Процес приготування:

  1. Картоплю слід нарізати тонкими пластинками, додати паприку, 1 ч. ложку орегано, перець, 2 ч. ложки солі, олію і добре перемішати. Залишити на 10-15 хвилин.
  2. Куряче філе нарізати пластинками, відбити молотком, приправити з двох сторін 1 ч. ложкою солі, сухим часником, 1 ч. ложкою орегано і добре перемішати. Теж залишити на 10-15 хвилин.
  3. Змішати у чаші олію, оцет, яйце, часник, сіль та гірчицю. Збити блендером до однорідності.
  4. М'ясо змастити соусом, викласти зверху натертий твердий сир і нарізано дрібно петрушку, закрутити рулетики.
  5. Викласти зверху на картоплю у форму. Змастити олією, запікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 60 хвилин.

Смачного!

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