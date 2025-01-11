Найсмачніші крученики з курячого м'яса: за цим рецептом захочеться готувати ще і ще

Ці курячі крученики настільки смачні, що вам захочеться їх готувати через день. Всі в вашій родині будуть в захваті від простого і бюджетного рецепту.
Якщо ви вже не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю, щоб смакувало всім в родині, спробуйте цей рецепт.
Інгредієнти
- картопля
- 4-5 шт.
- паприка
- 1 ч. ложка
- орегано
- 2 ч. ложка
- перець
- за смаком
- сіль
- 3 ч. ложки
- олія
- 3 ст. ложки
- куряче філе
- 3 шт.
- сухий часник
- 1 ч. ложка
- олія (для соусу)
- 100 мл
- оцет
- 1 ч. ложка
- яйце
- 1 шт.
- гірчиця
- 1 ч. ложка
- часник
- 2 зубчики
- сіль (для соусу)
- 1 ч. ложка
- петрушка
- пучок
- твердий сир
- 150 г
Процес приготування:
- Картоплю слід нарізати тонкими пластинками, додати паприку, 1 ч. ложку орегано, перець, 2 ч. ложки солі, олію і добре перемішати. Залишити на 10-15 хвилин.
- Куряче філе нарізати пластинками, відбити молотком, приправити з двох сторін 1 ч. ложкою солі, сухим часником, 1 ч. ложкою орегано і добре перемішати. Теж залишити на 10-15 хвилин.
- Змішати у чаші олію, оцет, яйце, часник, сіль та гірчицю. Збити блендером до однорідності.
- М'ясо змастити соусом, викласти зверху натертий твердий сир і нарізано дрібно петрушку, закрутити рулетики.
- Викласти зверху на картоплю у форму. Змастити олією, запікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 60 хвилин.
Смачного!