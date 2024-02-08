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Смачні, ніжні голубці — рецепт з пекінської капусти

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
172 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Час на прочитання
2 хв
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Смачні, ніжні голубці — рецепт з пекінської капусти

голубці з пекінки

Як приготувати голубці з пекінської капусти

Щоб приготувати смачні голубці, пропонуємо замість білокачанної капусти використати пекінську.

Чому з пекінської капусти:

  • по-перше, такі  голубці готувати простіше,
  • часу на приготування потрібно витратите менше,
  • впоратись з тоншим листям пекінки легше, 
  • смак виходить ніжнішим.

Інгредієнти:

  • капуста пекінська - 1 кг,
  • фарш - 600 г,
  • цибуля - 1 шт.,
  • морква – 1 шт.,
  • рис - 100 г,
  • томатна паста - 2 ст. л,
  • лавровий лист - 2 шт.,
  • запашний перець - 3-4 горошини,
  • сіль, чорний мелений перець — на смак
  • зелень  — на смак

Приготування:

  • Ретельно помитий рис залийте 500 мл холодної води та варіть на мінімальному вогні 15 хвилин. Готовий рис відкиньте на сито або друшляк, щоб стекла зайва рідина.
  • Підготуйте пекінську капусту. Це можна робити декількома способами. Пекінську капусту  можна розібрати на листя і скласти їх у простору каструлю, залити окропом і залишити на кілька хвилин. Через 3-5 хвилин воду злити. Другий спосіб —  покладіть качан у поліетиленовий пакет, щільно зав'яжіть, покладіть у мікрохвильову піч і готуйте 5-7 хвилин. Дістаньте качан з мікрохвильової печі і залиште остигати в пакеті. 
  • Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці.
  • У місткість  викладіть фарш, додайте цибулю, моркву, відварений рис, подрібнену зелень, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте руками.
  • Візьміть лист капусти, викладіть на товстий край начинку і закрутіть голубець, підгинаючи краї. Таким чином сформуйте всі голубці.
  • Для соусу розведіть в 500 мл води томатну пасту, додайте сіль, лавровий лист і запашний перець.
  • Тушити голубці можна в каструлі, мультиварці, духовці. На дно місткості викладіть кілька капустяних листків, щоб страва не підгоріла, а на них голубці. Залийте соусом та тушіть на невеликому вогні протягом 40-60 хвилин.

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