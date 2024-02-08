Смачні, ніжні голубці — рецепт з пекінської капусти

Як приготувати голубці з пекінської капусти
Щоб приготувати смачні голубці, пропонуємо замість білокачанної капусти використати пекінську.
Чому з пекінської капусти:
- по-перше, такі голубці готувати простіше,
- часу на приготування потрібно витратите менше,
- впоратись з тоншим листям пекінки легше,
- смак виходить ніжнішим.
Інгредієнти:
- капуста пекінська - 1 кг,
- фарш - 600 г,
- цибуля - 1 шт.,
- морква – 1 шт.,
- рис - 100 г,
- томатна паста - 2 ст. л,
- лавровий лист - 2 шт.,
- запашний перець - 3-4 горошини,
- сіль, чорний мелений перець — на смак
- зелень — на смак
Приготування:
- Ретельно помитий рис залийте 500 мл холодної води та варіть на мінімальному вогні 15 хвилин. Готовий рис відкиньте на сито або друшляк, щоб стекла зайва рідина.
- Підготуйте пекінську капусту. Це можна робити декількома способами. Пекінську капусту можна розібрати на листя і скласти їх у простору каструлю, залити окропом і залишити на кілька хвилин. Через 3-5 хвилин воду злити. Другий спосіб — покладіть качан у поліетиленовий пакет, щільно зав'яжіть, покладіть у мікрохвильову піч і готуйте 5-7 хвилин. Дістаньте качан з мікрохвильової печі і залиште остигати в пакеті.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці.
- У місткість викладіть фарш, додайте цибулю, моркву, відварений рис, подрібнену зелень, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте руками.
- Візьміть лист капусти, викладіть на товстий край начинку і закрутіть голубець, підгинаючи краї. Таким чином сформуйте всі голубці.
- Для соусу розведіть в 500 мл води томатну пасту, додайте сіль, лавровий лист і запашний перець.
- Тушити голубці можна в каструлі, мультиварці, духовці. На дно місткості викладіть кілька капустяних листків, щоб страва не підгоріла, а на них голубці. Залийте соусом та тушіть на невеликому вогні протягом 40-60 хвилин.
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