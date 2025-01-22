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Не гірші, ніж м'ясні: рецепт котлет із капусти для всієї родини

Не гірші, ніж м'ясні: рецепт котлет із капусти для всієї родини

Котлети з капусти / Фото: Фото з відкритих джерел

Подати готові овочеві котлети можна до будь-яких гарнірів.

Капустяні котлети — дуже проста страва. Капуста дасть м'якість, соковитість, тому котлети будуть дуже смачними та ніжними на смак. 

Як приготувати страву та які інгредієнти потрібні

Інгредієнти:

  • капуста - 800 г
  • цибуля ріпчаста – 1 штука 
  • вода – 350 мл
  • куряче яйце – 1 штука 
  • пшеничне борошно – 120 г 
  • сіль та перець – за смаком
  • соняшникова олія – для смаження

Покроковий рецепт приготування:

  • Ретельно промийте капусту, а цибулю очистіть від лушпиння. 
  • Капусту наріжте соломкою. Перекладіть її у каструлю, налийте воду та поставте на вогонь. Після закипання варіть протягом десяти хвилин до м'якості. 
  • Викладіть капустку на сито, щоб зійшла зайва рідина. Щойно вона трохи охолоне, руками вичавіть з капусти рідину та перекладіть у глибоку миску.  
  • Наріжте цибулю кубиком середнього розміру. Розігрійте сковорідку з олією та просмажте цибулю до золотистого кольору. 
  • До капусти додайте сіль, перець, цибулеву засмажку, яйце та пшеничне борошно. Ретельно перемішайте.
  • Розігрійте пательню з олією. Із капустяного фаршу сформуйте котлетки за допомогою столової ложки. Зменшуємо вогонь до мінімального і смажимо котлети до красивої та золотистої скоринки з двох боків. По дві хвилини з кожного боку. Головне — вогонь має бути мінімальним, щоб котлети добре просмажилися. Готові котлети викладаємо на паперові рушники.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.

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