Не гірші, ніж м'ясні: рецепт котлет із капусти для всієї родини

Подати готові овочеві котлети можна до будь-яких гарнірів.

Капустяні котлети — дуже проста страва. Капуста дасть м'якість, соковитість, тому котлети будуть дуже смачними та ніжними на смак.

Як приготувати страву та які інгредієнти потрібні

Інгредієнти:

капуста - 800 г

цибуля ріпчаста – 1 штука

вода – 350 мл

куряче яйце – 1 штука

пшеничне борошно – 120 г

сіль та перець – за смаком

соняшникова олія – для смаження

Покроковий рецепт приготування:

Ретельно промийте капусту, а цибулю очистіть від лушпиння.

Капусту наріжте соломкою. Перекладіть її у каструлю, налийте воду та поставте на вогонь. Після закипання варіть протягом десяти хвилин до м'якості.

Викладіть капустку на сито, щоб зійшла зайва рідина. Щойно вона трохи охолоне, руками вичавіть з капусти рідину та перекладіть у глибоку миску.

Наріжте цибулю кубиком середнього розміру. Розігрійте сковорідку з олією та просмажте цибулю до золотистого кольору.

До капусти додайте сіль, перець, цибулеву засмажку, яйце та пшеничне борошно. Ретельно перемішайте.

Розігрійте пательню з олією. Із капустяного фаршу сформуйте котлетки за допомогою столової ложки. Зменшуємо вогонь до мінімального і смажимо котлети до красивої та золотистої скоринки з двох боків. По дві хвилини з кожного боку. Головне — вогонь має бути мінімальним, щоб котлети добре просмажилися. Готові котлети викладаємо на паперові рушники.

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