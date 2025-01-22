Не гірші, ніж м'ясні: рецепт котлет із капусти для всієї родини

Подати готові овочеві котлети можна до будь-яких гарнірів.
Капустяні котлети — дуже проста страва. Капуста дасть м'якість, соковитість, тому котлети будуть дуже смачними та ніжними на смак.
Як приготувати страву та які інгредієнти потрібні
Інгредієнти:
- капуста - 800 г
- цибуля ріпчаста – 1 штука
- вода – 350 мл
- куряче яйце – 1 штука
- пшеничне борошно – 120 г
- сіль та перець – за смаком
- соняшникова олія – для смаження
Покроковий рецепт приготування:
- Ретельно промийте капусту, а цибулю очистіть від лушпиння.
- Капусту наріжте соломкою. Перекладіть її у каструлю, налийте воду та поставте на вогонь. Після закипання варіть протягом десяти хвилин до м'якості.
- Викладіть капустку на сито, щоб зійшла зайва рідина. Щойно вона трохи охолоне, руками вичавіть з капусти рідину та перекладіть у глибоку миску.
- Наріжте цибулю кубиком середнього розміру. Розігрійте сковорідку з олією та просмажте цибулю до золотистого кольору.
- До капусти додайте сіль, перець, цибулеву засмажку, яйце та пшеничне борошно. Ретельно перемішайте.
- Розігрійте пательню з олією. Із капустяного фаршу сформуйте котлетки за допомогою столової ложки. Зменшуємо вогонь до мінімального і смажимо котлети до красивої та золотистої скоринки з двох боків. По дві хвилини з кожного боку. Головне — вогонь має бути мінімальним, щоб котлети добре просмажилися. Готові котлети викладаємо на паперові рушники.
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