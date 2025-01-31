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Ніжні курячі нагетси, як в Макдональдс: рецепт смачної страви на обід або вечерю

Час приготування
14 хвилин
Харчова цінність на 100 г
338 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
243
Час на прочитання
2 хв
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Ніжні курячі нагетси, як в Макдональдс: рецепт смачної страви на обід або вечерю

Курячі нагетси: рецепт / Фото: pixabay.com

Якщо ви хочете приготувати курячі нагетси, схожі на ті, що подають у Макдональдсі, спробуйте простий рецепт. Хоча результат може трохи відрізнятися, смак буде максимально наближеним.

Курячі нагетси з Макдональдсу – це смак, який підкорив багатьох. Хрумка золотава скоринка, ніжне соковите м’ясо та апетитний аромат роблять їх упізнаваною стравою.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
яйце
2 шт.
борошно
100 г
панірувальні сухарі
150 г
крохмаль
50 г
сіль, перець
за смаком
олія
для смаження у фритюрі

Процес приготування:

  1. Поріжте куряче філе на невеликі шматочки розміром приблизно 2×4 см. Приправте сіллю та перцем, перемішайте й залиште на 10 хвилин, щоб м’ясо просочилося спеціями.
  2. Підготуйте три глибокі тарілки: у першій має бути борошно, у другій – збиті яйця, а в третій – суміш панірувальних сухарів і крохмалю. Обваляйте кожен шматочок філе спочатку в борошні, потім занурте в яйце, а після цього ретельно обкачайте в сухарях.
  3. Добре розігрійте олію у фритюрниці або глибокій сковороді. Щоб перевірити, чи достатньо гаряча, киньте в неї шматочок хліба – якщо він активно шипить, можна смажити нагетси. Обсмажуйте їх до золотистої скоринки, приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку.
  4. Готові нагетси викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте гарячими, доповнивши улюбленим соусом.

Смачного!

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