Ніжні курячі нагетси, як в Макдональдс: рецепт смачної страви на обід або вечерю

Якщо ви хочете приготувати курячі нагетси, схожі на ті, що подають у Макдональдсі, спробуйте простий рецепт. Хоча результат може трохи відрізнятися, смак буде максимально наближеним.
Курячі нагетси з Макдональдсу – це смак, який підкорив багатьох. Хрумка золотава скоринка, ніжне соковите м’ясо та апетитний аромат роблять їх упізнаваною стравою.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- яйце
- 2 шт.
- борошно
- 100 г
- панірувальні сухарі
- 150 г
- крохмаль
- 50 г
- сіль, перець
- за смаком
- олія
- для смаження у фритюрі
Процес приготування:
- Поріжте куряче філе на невеликі шматочки розміром приблизно 2×4 см. Приправте сіллю та перцем, перемішайте й залиште на 10 хвилин, щоб м’ясо просочилося спеціями.
- Підготуйте три глибокі тарілки: у першій має бути борошно, у другій – збиті яйця, а в третій – суміш панірувальних сухарів і крохмалю. Обваляйте кожен шматочок філе спочатку в борошні, потім занурте в яйце, а після цього ретельно обкачайте в сухарях.
- Добре розігрійте олію у фритюрниці або глибокій сковороді. Щоб перевірити, чи достатньо гаряча, киньте в неї шматочок хліба – якщо він активно шипить, можна смажити нагетси. Обсмажуйте їх до золотистої скоринки, приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку.
- Готові нагетси викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте гарячими, доповнивши улюбленим соусом.
Смачного!
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