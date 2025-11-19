- Дата публікації
Ніжні м’ясні рулетики під вершковим соусом на святковий стіл: проста страва до Нового року 2026
Ситні свинячі рулетики з ароматною сирною начинкою під ніжним вершково-часниковим соусом.
Приготувати цю святкову страву дуже просто, а виглядає вона так, ніби ви провели на кухні цілу годину. М’яке свиняче м’ясо, пряна зелена начинка та густий кремовий соус роблять м’ясні рулетики надзвичайно ніжними та апетитними — ваші гості точно попросять добавки.
Інгредієнти
- свинина (м’якоть)
- 600 г
- олія
- 50 мл
- борошно
- 5-6 ст. ложок
- сіль
- ½ ч. ложки
- чорний мелений перець
- 1/3 ч. ложки
- твердий сир
- 100 г
- вершкове масло
- 50 г
- кріп
- за смаком
- петрушка
- за смаком
- часник
- 6 зубчиків
- сметана
- 3 ст. ложки
- тепла вода
- 250 мл
Процес приготування:
Наріжте свинину порційними пластами товщиною приблизно 0,5 см. Накрийте їх харчовою плівкою та акуратно відбийте. Посоліть і поперчіть за смаком.
Дрібно наріжте свіжий укроп та петрушку. Змішайте зелень з м’яким вершковим маслом і пропущеними через прес трьома зубчиками часнику, щоб вийшла ароматна масляна паста.
Сир наріжте брусочками товщиною близько 1 см. Кожен шматок м’яса змастіть приготованим ароматним маслом і викладіть зверху по два брусочки сиру.
Скрутіть підготовлені шматки у рулетики, закріпіть зубочистками і обваляйте в борошні, щоб утворилася рум’яна скоринка.
Розігрійте рослинну олію на сковороді та обсмажте рулетики з усіх боків до золотистої скоринки. Потім зніміть їх зі сковороди.
Змішайте сметану з теплою водою, додайте залишки часнику, сіль та перець. Ретельно збийте вінчиком до однорідної консистенції. Поверніть рулетики на сковороду, приберіть зубочистки.
Залийте рулетики вершково-часниковим соусом, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 25–30 хвилин, перевернувши один раз, щоб вони рівномірно просочилися соусом.
Смачного!