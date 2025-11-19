Ніжні м’ясні рулетики під вершковим соусом на святковий стіл: проста страва до Нового року 2026

Смачна гаряча страва на Новий рік: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Приготувати цю святкову страву дуже просто, а виглядає вона так, ніби ви провели на кухні цілу годину. М’яке свиняче м’ясо, пряна зелена начинка та густий кремовий соус роблять м’ясні рулетики надзвичайно ніжними та апетитними — ваші гості точно попросять добавки.

Процес приготування:

Наріжте свинину порційними пластами товщиною приблизно 0,5 см. Накрийте їх харчовою плівкою та акуратно відбийте. Посоліть і поперчіть за смаком.

Дрібно наріжте свіжий укроп та петрушку. Змішайте зелень з м’яким вершковим маслом і пропущеними через прес трьома зубчиками часнику, щоб вийшла ароматна масляна паста.

Сир наріжте брусочками товщиною близько 1 см. Кожен шматок м’яса змастіть приготованим ароматним маслом і викладіть зверху по два брусочки сиру.

Скрутіть підготовлені шматки у рулетики, закріпіть зубочистками і обваляйте в борошні, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Розігрійте рослинну олію на сковороді та обсмажте рулетики з усіх боків до золотистої скоринки. Потім зніміть їх зі сковороди.

Змішайте сметану з теплою водою, додайте залишки часнику, сіль та перець. Ретельно збийте вінчиком до однорідної консистенції. Поверніть рулетики на сковороду, приберіть зубочистки.