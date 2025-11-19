ТСН у соціальних мережах

Ніжні м’ясні рулетики під вершковим соусом на святковий стіл: проста страва до Нового року 2026

Ситні свинячі рулетики з ароматною сирною начинкою під ніжним вершково-часниковим соусом.

Смачна гаряча страва на Новий рік: рецепт

Смачна гаряча страва на Новий рік: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Приготувати цю святкову страву дуже просто, а виглядає вона так, ніби ви провели на кухні цілу годину. М’яке свиняче м’ясо, пряна зелена начинка та густий кремовий соус роблять м’ясні рулетики надзвичайно ніжними та апетитними — ваші гості точно попросять добавки.

Інгредієнти

свинина (м’якоть)
600 г
олія
50 мл
борошно
5-6 ст. ложок
сіль
½ ч. ложки
чорний мелений перець
1/3 ч. ложки
твердий сир
100 г
вершкове масло
50 г
кріп
за смаком
петрушка
за смаком
часник
6 зубчиків
сметана
3 ст. ложки
тепла вода
250 мл

Процес приготування:

  1. Наріжте свинину порційними пластами товщиною приблизно 0,5 см. Накрийте їх харчовою плівкою та акуратно відбийте. Посоліть і поперчіть за смаком.

  2. Дрібно наріжте свіжий укроп та петрушку. Змішайте зелень з м’яким вершковим маслом і пропущеними через прес трьома зубчиками часнику, щоб вийшла ароматна масляна паста.

  3. Сир наріжте брусочками товщиною близько 1 см. Кожен шматок м’яса змастіть приготованим ароматним маслом і викладіть зверху по два брусочки сиру.

  4. Скрутіть підготовлені шматки у рулетики, закріпіть зубочистками і обваляйте в борошні, щоб утворилася рум’яна скоринка.

  5. Розігрійте рослинну олію на сковороді та обсмажте рулетики з усіх боків до золотистої скоринки. Потім зніміть їх зі сковороди.

  6. Змішайте сметану з теплою водою, додайте залишки часнику, сіль та перець. Ретельно збийте вінчиком до однорідної консистенції. Поверніть рулетики на сковороду, приберіть зубочистки.

  7. Залийте рулетики вершково-часниковим соусом, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 25–30 хвилин, перевернувши один раз, щоб вони рівномірно просочилися соусом.

Смачного!

