Ніжні та хрумкі кабачкові оладки за простим рецептом

Кабачкові оладки

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Кабачкові оладки є популярною сезонною стравою, яка готується дуже швидко і зазвичай миттєво зникає зі столу. Щоб вони вийшли ідеальними — з хрумкою скоринкою та ніжною текстурою всередині, пропонуємо скористатися перевіреним рецептом.

Необхідні інгредієнти

Свіжі кабачки — 750 г (приблизно 3 штуки)

Курячі яйця — 3 шт.

Грецький йогурт або сметана — 200 г

Пшеничне борошно — 150 г (одна склянка об’ємом 200 мл)

Сіль для виділення соку — 1 г

Сіль у тісто — 2 г

Покроковий процес приготування

На першому етапі кабачки необхідно ретельно вимити та натерти на середній або великій тертці. Натерту масу посипають першою порцією солі (1 г) і залишають на кілька хвилин. Це потрібно для того, щоб овочі активно пустили зайвий сік.

Поки кабачки настоюються, у глибокій мисці готують рідку основу для тіста. Для цього збивають курячі яйця, додають грецький йогурт або сметану, всипають борошно та решту солі. Усі компоненти ретельно перемішують до зникнення грудочок.

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Після цього натерту кабачкову масу необхідно дуже добре віджати руками, щоб прибрати всю зайву вологу — саме цей крок гарантує, що оладки будуть хрумкими, а тісто не стане занадто рідким. Віджаті овочі додають у миску з яєчно-борошняною сумішшю та добре вимішують.

На сковороді розігрівають невелику кількість олії, ложкою викладають тісто та формують невеликі оладки. Смажити їх необхідно на середньому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку до появи красивої золотої скоринки.

Готову страву подають гарячою, за бажанням додаючи сметану чи зелень.

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