"Новорічна риба": так ви ще не готували — гості "зметуть" її зі святкового столу першою

Ця риба обов'язково повинна бути на святковому столі.
Всі гості будуть просити у вас рецепт цієї страви. Вона точно прикрасить собою новорічний стіл.
Інгредієнти
- філе риби
- 1 кг
- твердий сир
- 100 г
- сіль
- за смаком
- борошно
- для панірування
- олія для смаження
- 2 ст. ложки
- морква по-корейськи
- 150 г
- сік апельсина
- 1 шт.
- сік лимона
- половина
- імбир
- 2 г
- вода
- 100 мл
- крохмаль
- 2 г
- цукор
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
- Філе риби розрізати горизонтально на менші частини. Посолити з обох боків. Викласти шматочок твердого сиру і завернути у рулет. Закріпити зубочисткою. Обваляти у борошні, обсмажити на сковорідці з розігрітою олією з обох сторін до золотистості.
- Видавити у каструлю сік з 1 апельсина, половини лимона. В склянці змішати воду з крохмалем, додати у каструлю, всипати цукор і тертий імбир, перемішати. Поставити на вогонь і проварити 5 хвилин.
- Викласти рибу у форму для запікання, поверх викласти моркву по-корейськи, залити соусом, поставити у духовку (180 градусів) і випікати близько 15 хвилин.
Смачного!