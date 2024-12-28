Категорія
Другі страви
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Новорічна риба": так ви ще не готували — гості "зметуть" її зі святкового столу першою

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
87 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
758
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
"Новорічна риба": так ви ще не готували — гості "зметуть" її зі святкового столу першою

Новорічна риба: рецепт (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Ця риба обов'язково повинна бути на святковому столі.

Новорічна риба: рецепт (фото з сайту Господинька) / © Фото з відкритих джерел
Новорічна риба: рецепт (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Всі гості будуть просити у вас рецепт цієї страви. Вона точно прикрасить собою новорічний стіл.

Інгредієнти

філе риби
1 кг
твердий сир
100 г
сіль
за смаком
борошно
для панірування
олія для смаження
2 ст. ложки
морква по-корейськи
150 г
сік апельсина
1 шт.
сік лимона
половина
імбир
2 г
вода
100 мл
крохмаль
2 г
цукор
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Філе риби розрізати горизонтально на менші частини. Посолити з обох боків. Викласти шматочок твердого сиру і завернути у рулет. Закріпити зубочисткою. Обваляти у борошні, обсмажити на сковорідці з розігрітою олією з обох сторін до золотистості.
  2. Видавити у каструлю сік з 1 апельсина, половини лимона. В склянці змішати воду з крохмалем, додати у каструлю, всипати цукор і тертий імбир, перемішати. Поставити на вогонь і проварити 5 хвилин.
  3. Викласти рибу у форму для запікання, поверх викласти моркву по-корейськи, залити соусом, поставити у духовку (180 градусів) і випікати близько 15 хвилин.

Смачного!

Повʼязані теми:

Наступна публікація